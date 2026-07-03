Termine am 3. Juli in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.00 Uhr, Fototermin „Schulschluss in Wien“ mit Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs (10., Volksschule Keplerplatz, Keplerplatz 7 - Medienvertreter*innen werden gebeten, 10 Minuten vor Beginn des Termins einzutreffen) (Schluss) red

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