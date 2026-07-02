  • 02.07.2026, 17:00:32
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„Kommissar Rex“ – Fortsetzung nach Quotenerfolg

Weitere neue Fälle der erfolgreichen ORF/SAT.1-Kult-Krimireihe mit Maximilian Brückner

Wien (OTS) - 

Bis zu 883.000 Zuseherinnen und Zuseher waren im Frühjahr 2026 beim Krimi-TV-Comeback des Jahres mit dabei. Nun ist es fix: Die legendäre Verbrecherjagd auf vier Pfoten geht in die nächste Runde, wenn voraussichtlich Herbst 2026 / Frühjahr 2027 in Wien und Umgebung die Dreharbeiten zu weiteren neuen „Kommissar Rex“-Fällen starten. Vor der Kamera der ORF/SAT.1-Kult-Krimireihe steht auch diesmal wieder das Team um Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Wiener Charme, moderne Krimispannung, ein Top-Team vor und hinter der Kamera und ein vierbeiniger Hauptdarsteller: Der Erfolg der neuen Fälle hat bewiesen, dass ‚Kommissar Rex‘ auch heute ein Publikumsmagnet ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Zusammenarbeit mit SAT.1 fortsetzen und dieser TV-Hit als eines unserer Paradebeispiele für beste Unterhaltung für die ganze Familie in die nächste Runde geht.“

„Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF und SAT. 1 im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land Niederösterreich.

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