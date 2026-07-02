FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 4. Juli mit Kolumbien – Ghana

Wien (OTS) -

Weiter geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 live in ORF 1 am Samstag, dem 4. Juli, um 3.30 Uhr (Anpfiff) mit dem Sechzehntelfinalspiel Kolumbien – Ghana. Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger eröffnen dazu um 2.30 Uhr das WM-Studio, Thomas König und Helge Payer kommentieren. Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2. Bereits ab 6.30 Uhr steht halbstündlich ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Groß war gestern, am 1. Juli, einmal mehr das Interesse an den ORF-WM-Übertragungen: Das Spiel England – DR Kongo ließen sich in der zweiten Halbzeit bis zu 1,108 Millionen Fans und im Schnitt 917.000 bei 38 Prozent Marktanteil (52 bzw. 60 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) nicht entgehen. Und auch ab 22.00 Uhr waren bei Belgien – Senegal bis zu 652.000 (erste Halbzeit) und im Schnitt 634.000 bei 33 Prozent Marktanteil (40 bzw. 47 Prozent bei den Jungen) live mit dabei.

Wieder Top Streaming-Nutzung

Auch die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents waren beim Publikum weiter stark nachgefragt: Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF zur WM vom 1. Juli (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 25 Millionen Nutzungsminuten, 1,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 609.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Stream war gestern die zweite Halbzeit England – DR Kongo mit einer Durchschnittsreichweite von 136.000 (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.