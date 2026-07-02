ASFINAG: Erste Maßnahmen für A 10 Transitmanagement im Anlaufen

Salzburg (OTS) -

Ziel des „Multifunktionalen Transitmanagements“ für die A 10 Tauern Autobahn ist die Verbesserung des Verkehrsflusses im Transit- und Reiseverkehr. Auch die Vermeidung bzw. Verringerung von Ausweichverkehr und somit eine Entlastung der Menschen in den Anrainergemeinden steht im Fokus. Die volle Wirksamkeit des mehrstufigen Programms, für das die ASFINAG, das Bundesministerium für Mobilität sowie das Land Salzburg verantwortlich zeichnen, ist für den Sommer 2027 geplant. Erste Maßnahmen und Pilotierungen erfolgen aber bereits zum Start der heurigen Sommerreisewelle, wobei ein umfassendes Echtzeit-Informationsangebot zur Verkehrslage im Mittelpunkt steht.

„Mit dem Multifunktionalen Transitmanagement auf der A 10 setzen wir auf moderne und intelligente Mobilität – und wir kommen bereits jetzt in die konkrete Umsetzung. Echtzeitinformationen, digitale Verkehrssteuerung und gezielte Maßnahmen helfen, den Verkehrsfluss zu verbessern, Staus zu reduzieren und Ausweichverkehr zu vermeiden. Davon profitieren Reisende ebenso wie die Menschen in den Anrainergemeinden. So schaffen wir mehr Verkehrssicherheit, bessere Planbarkeit und höhere Lebensqualität“, so Mobilitätsminister Peter Hanke.

„Die ASFINAG ist ein innovativer und nachhaltiger Mobilitätspartner – unser Motto beim Verkehrsmanagement ist eindeutig: G´scheiter statt breiter. Die vorhandenen Kapazitäten der A 10 Tauern Autobahn sind nur an starken Reisetagen nicht ausreichend. Aber genau für diese, für alle Beteiligten sehr herausfordernden Phasen, bringen wir ein effizientes Maßnahmenpaket auf die Straße. Intelligente Verkehrssteuerung, Information und Kontrollen sind der Schlüssel für bessere Mobilität sowie Entlastung und mehr Lebensqualität in den Gemeinden an einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen Österreichs“, sagt ASFINAG-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl.

„Es freut mich, dass wir nun gemeinsam den ersten Schritt des mehrstufigen Programms gehen können. Denn mit diesem Maßnahmenpaket verbessern wir die Verkehrssteuerung auf der Tauernautobahn und versuchen, die Hoheit über unsere Straßen zurückzugewinnen. Die A 10 ist eine der zentralen Verkehrsachsen Österreichs. Durch intelligente Verkehrssteuerung, gezielte Kontrollmaßnahmen und eine dosierende Verkehrsabwicklung gelingt es uns, den Verkehr möglichst lange flüssig zu halten und ihn bei Stauereignissen auf der Autobahn zu halten. Die ersten Pilotversuche sollen bereits eine spürbare Entlastung für die Menschen in den Anrainergemeinden der Autobahn schaffen“, macht Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll deutlich.

Die ersten Maßnahmen 2026 im Detail:

Verkehrsinformation: DRIVE AUSTRIA – KNOW BEFORE YOU GO

Nur wer informiert ist, kann sein Reise-Fahrverhalten ändern. Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn ab sofort eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung. Für ein auch internationales Publikum einfach, intuitiv und situationsbezogen aufbereitet, ist es das Ziel, mit Hilfe der neuen Seite den Reiseverkehr besser zu lenken. Nach Eingabe des Ziels erhalten Reisende Updates zu Verkehrslage, Wartezeiten sowie Rast-Tipps für die jeweils relevante Fahrtrichtung. Die ASFINAG bewirbt das neue Tool durch Überkopfanzeigen, Plakate und Brückentransparente entlang der A 10, sowie Info-Kärtchen, die am Walserberg und an den Mautstellen verteilt werden.

Pilotversuche im Sommer 2026

Zwischen Walserberg und Golling erfolgt an den Reisewochenende eine erste vorausschauende Geschwindigkeitsbeschränkung mit den derzeit vorhandenen Möglichkeiten. Dabei geht es darum, den Verkehrsfluss harmonischer zu halten, den Zufluss in Richtung Tunnelkette aktiv zu steuern und das System bis Sommer 2027 stetig weiterzuentwickeln. Denn ab dem Sommer 2027 wird die Geschwindigkeitsdosierung im Reiseverkehr mittels eines intelligenten Rechenmodells bzw. Algorithmus über eine neu zu errichtende Verkehrsbeeinflussungsanlage, also flexible Überkopfanzeigen, erfolgen.

Dazu kommt bereits heuer der Einsatz von zwei Drohnen bei der Mautstelle Tauern/Katschberg (St. Michael) und im Blockabfertigungsbereich vor dem Tauerntunnel (Flachauwinkl). Diese werden bei Bedarf per Knopfdruck automatisch aufsteigen und das aktuelle Lagebild im ASFINAG-System präzisieren.

Weiters ist ein Lkw-Fahrverbot an reisestarken Tagen in Vorbereitung, das den Transit-Güterverkehr vom Reiseverkehr entkoppelt. Im Rahmen eines wenige Tage andauernden Pilotversuchs soll der Schwerverkehr in den Nächten davor mit bis zu 80 km/h fahren dürfen. Ziel ist eine wissenschaftliche Evaluierung der Auswirkungen auf Verkehrsfluss, Verkehrsverteilung und Verkehrssicherheit sowie die Gewinnung belastbarer Daten als objektive Grundlage.

Anschlussstellen, Blockabfertigung und Landesstraßen

Geplant sind auch Maßnahmen an ausgewählten Anschlussstellen: temporäre Sperren einzelner Auf- und Abfahrten an kritischen Streckenabschnitten oder Zuflussdosierungen bei Anschlussstellen vor der Tunnelkette an ausgewählten starken Reisetagen.

Weiters werden eine Anpassung der Blockabfertigung auf der A 10 sowie sogenannte Pförtnerampeln im Landesstraßennetz zur Stabilisierung des Verkehrsflusses auf der Autobahn und der Unterbindung von Ausweichverkehr im Landesstraßennetz getestet.

Wie in der Vergangenheit wird die ASFINAG das Land Salzburg bei der Kontrolle von Abfahrtsverboten an neuralgischen Anschlussstellen durch die Traffic Manager und Mautaufsichtsorgane unterstützen, um den Ausweichverkehr ins Landesstraßennetz besser in den Griff zu bekommen.

Ausblick A 10 Transitmanagement

Wesentliche Schritte im Zusammenhang mit Überwachung und Kontrolle sind für den Sommer 2027 vorgesehen. Dazu zählt der Einsatz einer Section-Control-Anlage, deren Details erst abzustimmen und dann gutachterlich zu bewerten sind. Die Überkopfanzeigen und die dazugehörige Sensorik an der Strecke werden weiter verdichtet und erneuert, sowie die vorausschauende und aktive Zuflussdosierung an ausgewählten Anschlussstellen umgesetzt. Auch die Errichtung von neuen Blockabfertigungsanlagen im Zulauf zu Tauern- und Katschbergtunnel ist im Paket enthalten.

Mehr Reisequalität und Verkehrssicherheit.

Die A 10 Tauernautobahn zählt zu den am höchsten belasteten Reiserouten in Österreich. Die vorhandenen Kapazitäten reichen an den Reisewochenenden von Mai bis September bekanntlich nicht aus. Die Folge sind Staus mit stundenlangen Reisezeitverzögerungen und massiver Belastung der Anrainerinnen und Anrainer. Staus zu verhindern ist aufgrund der temporär enormen Verkehrsmengen auf der wichtigen Nord-Süd-Achse nicht möglich, aber gleichmäßigerer und flüssigerer Verkehr bringt ein deutliches Plus an Reisequalität und Verkehrssicherheit.