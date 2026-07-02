„Bewusst gesund“ über Fasten als Ganzjahrestrend und „Biohacking“-Methode

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 4. Juli 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Wattestäbchen im Ohr – sauber oder doch riskant?

Viele greifen täglich zum Wattestäbchen – nach dem Duschen, nach dem Schwimmen oder einfach für das Gefühl sauberer Ohren. Wattestäbchen sind jedoch höchstens für die Reinigung des äußeren Teiles des Ohrs geeignet, nicht jedoch für den Gehörgang. Sie können zu tief ins Ohr eindringen und das empfindliche Trommelfell verletzen. Christine Reiler erklärt, was dabei im Gehörgang passiert, wie man empfindliche Ohren sanft reinigt und welche natürlichen Mittel bei Ohrenschmerzen helfen können. Gestaltung: Thommy Schmidle

Durch dick und dünn – ein Ehepaar nimmt ab

Mehr als die Hälfte der österreichischen erwachsenen Bevölkerung ist übergewichtig. Die meisten davon würden gerne abnehmen und haben Diäten ausprobiert, doch ohne Langzeiterfolg. Weniger Essen ist nur eine Maßnahme für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion. In erster Linie sollte der Stoffwechsel angeregt werden, dazu gehören regelmäßige Mahlzeiten mit mehrstündigen Essenspausen, Bewegung und guter Schlaf. Ein Ehepaar aus Tirol ist jahrelang wortwörtlich gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Die Eheleute haben schlank geheiratet, über die Jahre ordentlich an Gewicht zugelegt und schließlich gemeinsam 60 Kilo abgenommen – indem sie ihren Lebensstil in Einklang mit ihrem Stoffwechsel gebracht haben. Gestaltung: Steffi Zupan

Sommer-Miniserie: Fasten als Ganzjahrestrend und „Biohacking“-Methode

Fasten erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Viele nutzen es als Methode zum Abnehmen, doch es ist weit mehr: Durch den bewussten Verzicht auf Nahrung werden Stoffwechselprozesse aktiviert, der Körper entlastet und die Wahrnehmung für die eigenen Bedürfnisse geschärft. Oft unterschätzt werden die positiven Auswirkungen auf mentale Klarheit, Wohlbefinden und Körperbewusstsein. Beliebt sind sanfte Fastenmethoden, die gesundes Abnehmen mit nachhaltigen Veränderungen des Lebensstils verbinden. Als Biohacking-Tool gewinnt das Fasten zunehmend an Bedeutung, weil es die Selbstwahrnehmung gezielt fördert. Diesen Trend sehen viele Ernährungsexpertinnen und -experten jedoch kritisch. Für jede einzelne Fastenmethode gilt: Sie ist nicht für jede Person geeignet und nur bei richtiger Anwendung hat sie eine positive Auswirkung auf die Gesundheit, wie Fastenexpertin Elisabeth Rabeder in „Bewusst gesund“ erklärt.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Erysipel (Wundrose)

Bei einem Erysipel – besser bekannt als Wundrose oder Rotlauf – handelt es sich um eine entzündliche Hauterkrankung, die durch Bakterien ausgelöst wird. Beispielsweise, wenn durch eine Verletzung der Haut Streptokokken in den Körper eindringen. Die Erkrankung ist schmerzhaft und tritt meistens am Bein/Unterschenkel oder im Gesicht auf. Als Hauptsymptom ist häufig eine scharf begrenzte Rötung in Kombination mit einer Schwellung zu sehen. Auch Fieber und ein allgemeines Krankheitsgefühl können auftreten. Wie man ein Erysipel erkennt und wie es behandelt wird, erklärt Univ. Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Ilse Buck als Visionärin – wie Isometrie gegen Bluthochdruck hilft

Ilse Buck, die legendäre Vorturnerin der Nation, sorgte von 1965 bis 1998 im ORF-Radio mit ihren isometrischen Übungen für Fitness. Studien zeigen jetzt, wie richtig sie mit dieser Trainingsmethode gelegen ist. Muskeln werden dabei nicht in Bewegung, sondern in Haltepositionen gestärkt. Die bekannteste Übung ist die „Wandhocke“. Die Gelenke werden dabei wenig belastet, was gerade für ältere Menschen von Vorteil ist. Nach neuesten Erkenntnissen wirkt Isometrie besonders gut gegen erhöhten Blutdruck. Gestaltung: Christian Kugler