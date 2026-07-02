  • 02.07.2026, 10:33:02
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70 Jahre Madeleine Petrovic: Eine Stimme für jene, die keine Stimme haben

Wiener Tierschutzverein würdigt seine Präsidentin anlässlich ihres 70. Geburtstags, knapp 20 Jahren Präsidentschaft und 180 Jahren Vereinsgeschichte.

Wien/Vösendorf (OTS) - 

„Wenn heute vom Tierschutz in Österreich die Rede ist, führt an Madeleine Petrovic kein Weg vorbei. Sie hat den Tieren über Jahrzehnte eine Stimme gegeben – in der Politik ebenso wie im Wiener Tierschutzverein“, sagt Martin Aschauer, Sprecher des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria.

Als der Wiener Tierschutzverein vor knapp 20 Jahren vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen stand, übernahm Madeleine Petrovic Verantwortung. Mit ihrem Engagement gelang innerhalb weniger Jahre die wirtschaftliche Sanierung des Vereins. Damit legte sie den Grundstein für den heutigen Erfolg des Wiener Tierschutzvereins.

Heute betreibt Tierschutz Austria mit dem Tierschutzhaus Vösendorf das größte Tierheim Österreichs. Aus dem Wiener Tierschutzverein entwickelte sich unter der Marke Tierschutz Austria einer der führenden, ausschließlich privat finanzierten Tierschutzvereine des Landes. Mit der Wildtierstation in Gloggnitz und dem neuen Standort in Wöllersdorf wurden die Voraussetzungen geschaffen, künftig noch mehr Wild- und Heimtieren helfen zu können.

„Madeleine Petrovics Wirken endet nicht an den Toren des Tierschutzhauses. Sie hat den Tierschutz in Österreich über Jahrzehnte entscheidend mitgestaltet“, sagt Martin Aschauer.

Madeleine Petrovic hat den Weg zum bundeseinheitlichen Tierschutzgesetz über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Ein wichtiger Meilenstein war das Tierschutz-Volksbegehren 1996. Petrovics Engagement steht zugleich in der langen Tradition des Wiener Tierschutzvereins. Bereits 1885 brachte der Verein im Parlament eine Petition für ein strenges Tierschutzgesetz ein. Bis zum Inkrafttreten des bundeseinheitlichen Tierschutzgesetzes am 1. Jänner 2005 vergingen 120 Jahre. Heute sind Tiere keine Sachen mehr, Tierquälerei ist strafbar und Tierschutz als Staatsziel in der Bundesverfassung verankert. Darüber hinaus setzt sie sich dafür ein, dass Tierschutzorganisationen künftig deutlich mehr Mitsprache in der Vollziehung des Tierschutzrechts erhalten. Dadurch ließen sich viele zukünftige Probleme wesentlich besser lösen.

Interviewangebot

Anlässlich ihres 70. Geburtstags, knapp 20 Jahren als Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins und 180 Jahren Wiener Tierschutzverein steht Madeleine Petrovic für exklusive Interviews zur Verfügung.

Mögliche Themen:

  • 70 Jahre Madeleine Petrovic – ein Leben für den Tierschutz
  • Der Turnaround des Wiener Tierschutzvereins
  • Knapp 20 Jahre Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins
  • 180 Jahre Wiener Tierschutzverein
  • Der lange Weg zum österreichischen Tierschutzgesetz
  • Die Zukunft des Tierschutzes in Österreich

Bilder (horoarfrei)
Im Einsatz für Tiere
Porträt

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 06763501889
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

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