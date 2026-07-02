  • 02.07.2026, 10:21:02
  • /
  • OTS0052

FPÖ – Hauser: „Windkraft-Propaganda statt offener Bürgerdebatte“

„Auf Osttirols Berge gehören Gipfelkreuze und keine Windräder“

Wien (OTS) - 

„Wer von Windkraft überzeugt ist, sollte sich einer offenen Diskussion stellen. Stattdessen wurde bei der Veranstaltung ‚ImWind‘ im Gemeindesaal Schlaiten ein Messebetrieb mit Einzelgesprächen organisiert. Eine öffentliche Debatte über die massiven Kritikpunkte an der Windkraft wurde damit bewusst verhindert“, kritisierte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser.

Nach Ansicht Hausers hätten die Bürger Anspruch auf eine transparente Diskussion über alle Vor- und Nachteile der Windkraft. „Es gibt zahlreiche offene Fragen zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen durch Infraschall, zum Abrieb von Rotorblättern, zu Eingriffen in sensible Naturräume sowie zu den enormen Folgen für unser Landschaftsbild. Gerade darüber müsste öffentlich diskutiert werden, anstatt kritische Stimmen auszusperren“, so Hauser.

Besonders scharf kritisierte der Osttiroler EU-Abgeordnete die Pläne für Windkraftanlagen im alpinen Raum: „Unsere Berge sind ein unverwechselbares Naturerbe. Auf Osttirols Gipfel gehören Gipfelkreuze als Teil unserer Kultur und keine Windräder. Wer unsere Bergwelt mit bis über hundert Meter hohen Industrieanlagen verbaut, verschandelt eine über Generationen gewachsene Kulturlandschaft.“

Für Hauser stehe fest, dass Natur- und Landschaftsschutz nicht dem Ausbau der Windkraft geopfert werden dürften. „Wir müssen unsere Heimat, unsere Kultur und unsere einzigartige Natur erhalten. Osttirol darf nicht zum Experimentierfeld einer ideologisch getriebenen Energiepolitik werden. Die Menschen erwarten Ehrlichkeit, Transparenz und eine echte Mitsprache und keine inszenierten Informationsveranstaltungen ohne offene Diskussion“, betonte Hauser.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright