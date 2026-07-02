FPÖ – Hauser: „Windkraft-Propaganda statt offener Bürgerdebatte“

Wien (OTS) -

„Wer von Windkraft überzeugt ist, sollte sich einer offenen Diskussion stellen. Stattdessen wurde bei der Veranstaltung ‚ImWind‘ im Gemeindesaal Schlaiten ein Messebetrieb mit Einzelgesprächen organisiert. Eine öffentliche Debatte über die massiven Kritikpunkte an der Windkraft wurde damit bewusst verhindert“, kritisierte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser.

Nach Ansicht Hausers hätten die Bürger Anspruch auf eine transparente Diskussion über alle Vor- und Nachteile der Windkraft. „Es gibt zahlreiche offene Fragen zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen durch Infraschall, zum Abrieb von Rotorblättern, zu Eingriffen in sensible Naturräume sowie zu den enormen Folgen für unser Landschaftsbild. Gerade darüber müsste öffentlich diskutiert werden, anstatt kritische Stimmen auszusperren“, so Hauser.

Besonders scharf kritisierte der Osttiroler EU-Abgeordnete die Pläne für Windkraftanlagen im alpinen Raum: „Unsere Berge sind ein unverwechselbares Naturerbe. Auf Osttirols Gipfel gehören Gipfelkreuze als Teil unserer Kultur und keine Windräder. Wer unsere Bergwelt mit bis über hundert Meter hohen Industrieanlagen verbaut, verschandelt eine über Generationen gewachsene Kulturlandschaft.“

Für Hauser stehe fest, dass Natur- und Landschaftsschutz nicht dem Ausbau der Windkraft geopfert werden dürften. „Wir müssen unsere Heimat, unsere Kultur und unsere einzigartige Natur erhalten. Osttirol darf nicht zum Experimentierfeld einer ideologisch getriebenen Energiepolitik werden. Die Menschen erwarten Ehrlichkeit, Transparenz und eine echte Mitsprache und keine inszenierten Informationsveranstaltungen ohne offene Diskussion“, betonte Hauser.