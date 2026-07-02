Zweite Kinder-Primärversorgungseinheit eröffnet in St. Pölten und Purkersdorf

St. Pölten (OTS) -

Mit der Eröffnung der Primärversorgungseinheit (PVE) „Team Doktor Jo“ für Kinder- und Jugendheilkunde am 1. Juli 2026 in St. Pölten und einem weiteren Standort in Purkersdorf, erweitern die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), das Land Niederösterreich und die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich das Angebot einer hochwertigen, wohnortnahen und niederschwelligen kinder- und jugendmedizinischen Versorgung. In Niederösterreich bestehen derzeit 16 PVE, darunter zwei spezialisierte Kinder-PVE. Um die regionale Versorgung zu verstärken, soll bis 2030 die Anzahl auf insgesamt 37 PVE steigen, davon fünf als Kinder-PVE.

Die ärztliche Leitung der PVE bestehend aus Dr. Johannes Schaffer und Dr.in Svetlana Turudic-Lechner arbeitet gemeinsam mit einem multiprofessionellen Team aus unterschiedlichen Gesundheitsbereichen, wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Diätologie, klinischer Psychologie und Psychotherapie, um Kinder und Jugendliche bestmöglich medizinisch zu versorgen und auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen.

„Mit der neuen Kinder- und Jugend-Primärversorgungseinheit in St. Pölten und dem Standort in Purkersdorf stärken wir die medizinische Versorgung dort, wo sie für Familien besonders wichtig ist: nahe am Wohnort, rasch erreichbar und gut abgestimmt. Kinder brauchen besondere Aufmerksamkeit. Eltern brauchen verlässliche Anlaufstellen. Genau das schaffen moderne Primärversorgungseinheiten. Hier arbeiten Ärzte und Gesundheitsberufe eng zusammen, damit junge Patienten von der Vorsorge bis zur Behandlung bestmöglich begleitet werden. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt für eine starke, moderne und familiennahe Gesundheitsversorgung in Niederösterreich“, so Landesrat Martin Antauer.

„Mit der Eröffnung unserer PVE haben wir uns einen jahrelangen Traum erfüllt: eine multidisziplinäre und kostenfreie Versorgung durch ein vielseitiges Team für alle Kinder und Jugendlichen. Wir wollen zeigen, dass Ordinationen ein Ort des Wohlfühlens sein können und unsere Patientinnen und Patienten als Teammitglieder am gemeinsamen Projekt des Gesundbleibens mitarbeiten können“, freuen sich Dr. Johannes Schaffer und Dr.in Svetlana Turudic-Lechner.

Die PVE „Team Doktor Jo“ bietet ein umfassendes Leistungsspektrum für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, das über die klassische medizinische Versorgung hinausgeht, dazu zählen: Stillberatung, Babytreffs, Notfalltrainings für Eltern und Betreuungspersonen, Impfvorträge und Ernährungsseminare – unter anderem zu Baby-led Weaning, Bauchultraschall, Hüftultraschall, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Akupunktur (bei Kleinkindern mit Laser) und Spirometrie.

Ergänzt wird das Angebot durch psychologische Diagnostik mit Intelligenztestungen, Schulreifeprüfungen sowie Abklärungen bei Legasthenie, Lernschwächen und ADHS. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum auch entwicklungsdiagnostische Untersuchungen. Spezialisierte Ambulanzen darunter eine Adipositas-Ambulanz, eine pulmologische Ambulanz und hämatologische Ambulanz runden das breite Versorgungsangebot ab und ermöglichen eine umfassende Betreuung der jungen Patientinnen und Patienten.

Robert Leitner, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, betont ergänzend: „Die Eröffnung einer weiteren Kinder- und Jugend-Primärversorgungseinheit in St. Pölten und in Purkersdorf ist ein starkes Zeichen für eine moderne und familienorientierte Gesundheitsversorgung in Niederösterreich. Hier arbeiten Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit weiteren Gesundheitsberufen Hand in Hand, damit Kinder und Jugendliche eine rasche, wohnortnahe und umfassende Betreuung von der Vorsorge über die Behandlung bis zur Nachsorge erhalten. Gleichzeitig zeigt sich, dass moderne Arbeitsmodelle in Primärversorgungseinheiten immer mehr Ärztinnen und Ärzte überzeugen. Davon profitieren sowohl die Gesundheitsberufe als auch die jungen Patientinnen und Patienten.“

Dr.in Dagmar Fedra-Machacek, Kurienobfrau der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Ärztinnen- und Ärztekammer für NÖ meint dazu: „Die Besetzung offener Kassenstellen in der Kinder- und Jugendheilkunde war in den vergangenen Jahren eine große Herausforderung. Deshalb freut es uns besonders, dass Niederösterreich gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse als eines der ersten Bundesländer eine gesamtvertragliche Vereinbarung für Primärversorgungseinheiten für Kinder und Jugendliche geschaffen hat. Mit der neuen Kinder-Primärversorgungseinheit in St. Pölten und der Zweitordination in Purkersdorf verbessern wir die Versorgung nachhaltig und können gleichzeitig eine lange unbesetzte Kassenstelle wieder aktivieren. Wir wünschen dem Team viel Erfolg!“

Öffnungszeiten: St. Pölten, Maximilianstraße 51/1, Montag – Freitag: 8:00 – 13:00 und 14:00 – 17:00 Uhr, Purkersdorf, Herrengasse 6/2/2, Montag: 08:00 – 13:00 Uhr, Mittwoch: 14:00 – 17:00 Uhr, Freitag: 08:00 – 13:00 Uhr

Rückfragen bei: Österreichische Gesundheitskasse, [email protected], www.gesundheitskasse.at