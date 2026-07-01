SPÖ-Kumpan-Takacs zur Reformpartnerschaft: „Langjährige SPÖ-Forderungen werden umgesetzt“

Wien (OTS) -

Die heute präsentierten Ergebnisse der Reformpartnerschaft sind aus Sicht von SPÖ- Elementarpädagogik-Sprecherin Silvia Kumpan-Takacs ein wichtiger Meilenstein für die frühkindliche Bildung in Österreich. „Heute ist ein guter Tag für die Elementarpädagogik. Mit der Reformpartnerschaft bringen wir langjährige SPÖ-Forderungen endlich auf den Weg. Bundesweite Qualitätsstandards, bessere Arbeitsbedingungen, nachhaltigere Finanzierung – dieses Paket ist ein wichtiger Schritt für mehr Chancengerechtigkeit und bessere Bildung für alle Kinder“, betont Kumpan-Takacs. ****

Besonders positiv bewertet die SPÖ-Elementarpädagogiksprecherin die geplanten bundesweiten Mindeststandards bei Gruppengrößen und Personalschlüsseln, die Verankerung der mittelbaren pädagogischen Arbeit, den bundesweiten Qualitätsrahmen sowie die langfristige Finanzierung der Elementarpädagogik. „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes. Gute Bildung darf deshalb nicht vom Wohnort abhängen. Mit bundesweit verbindlichen Qualitätsstandards schaffen wir die Grundlage dafür, dass alle Kinder unabhängig vom Bundesland die gleichen Chancen auf hochwertige frühkindliche Bildung erhalten“, so Kumpan-Takacs.

Auch für die Beschäftigten bringe die Reform wichtige Verbesserungen: „Ich weiß aus meiner eigenen langjährigen Tätigkeit als Elementarpädagogin, wie entscheidend gute Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit sind. Daher wollen wir für kleinere Gruppen, bessere Fachkraft-Kind-Schlüssel und ausreichend Zeit für Planung, Dokumentation und Reflexion sorgen. Das stärkt die pädagogische Arbeit und macht den Beruf langfristig attraktiver“, betont Kumpan-Takacs.

Abschließend betont Kumpan-Takacs, dass nun die konsequente Umsetzung im Mittelpunkt stehen müsse: „Mit der heutigen Einigung ist ein wichtiger Schritt gelungen. Jetzt geht es ans Umsetzen. Unser Anspruch bleibt eine Elementarpädagogik, die allen Kindern die besten Bildungschancen bietet und den Beschäftigten jene Rahmenbedingungen gibt, die sie für ihre wertvolle Arbeit brauchen. Dafür werden wir uns weiterhin mit Nachdruck einsetzen.“ (Schluss) mf/ff