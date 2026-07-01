FPÖ – Giuliani: „Schafft das WHO-PABS-System Anreize für neue Pandemien?“

Wien (OTS) -

„Die jüngst von US-Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard freigegebenen Dokumente zum Ursprung von COVID-19 müssen für Österreich ein Weckruf sein.“ Das forderte die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Marie-Christine Giuliani. „Was jahrelang als ‚Verschwörungstheorien‘ abgetan wurde, allen voran die Laborursprungs-Hypothese und die hochriskante Gain-of-function-Forschung, liegt heute auf den Tischen offizieller Stellen. Ausgerechnet in dieser Lage will man uns einreden, wir sollten der Weltgesundheitsorganisation noch mehr Macht übertragen – das Gegenteil ist geboten", so Giuliani.

Im Zentrum der Kritik steht der geplante WHO-Pandemievertrag samt den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und dabei besonders das sogenannte PABS-System (Pathogen Access and Benefit Sharing) im Annex zu Artikel 12. Der renommierte Völkerrechtler Prof. Dr. Michael Geistlinger (Universität Salzburg), auf dessen Expertise sich Österreich bereits beim UN-Migrationspakt gestützt hat, hat dessen Tragweite im Gespräch auf Austria First klar herausgearbeitet: „Künftig sollen Krankheitserreger samt ihren genetischen Bauplänen über ein zentrales WHO-System international zugänglich gemacht werden. Im Gegenzug sollen zehn Prozent der daraus entwickelten Produkte kostenlos und weitere zwanzig Prozent vergünstigt an die WHO gehen. Damit verlassen sensible Gesundheits- und Erregerdaten Österreich und wir hätten darauf nur noch über die zentrale WHO-Stelle Zugriff. Das ist ein massiver Eingriff in unsere Souveränität", warnte Geistlinger.

Für Giuliani liegt genau hier der gefährliche Konstruktionsfehler: „Wer aus Krankheitserregern und ihren Bauplänen ein internationales Tauschgeschäft macht, schafft handfeste Anreize, immer gefährlichere Erreger zu erforschen und zu sammeln – frei nach dem Prinzip: hier die Krankheit, dort das passende Medikament. Ein System, das mit der Gefahr Geschäfte macht, beseitigt sie nicht, sondern hält sie am Leben." Wie real dieses Risiko ist, betonte der Hamburger Physiker Prof. Roland Wiesendanger, einer der ersten Wissenschafter, die die Laborhypothese vertraten und der bereits 2022 mit rund 50 internationalen Forschern ein Moratorium für Gain-of-function-Forschung forderte: Solche Experimente machen Viren gezielt übertragbarer oder gefährlicher, und jeder weitere Hochsicherheitslabor-Standort erhöht das Risiko folgenschwerer Unfälle.

Laut den von Gabbard freigegebenen Unterlagen sollen weltweit über 120 von den USA mitfinanzierte Biolabore existieren; zudem wird darin der Vorwurf erhoben, dass Gain-of-function-Forschung mit US-Steuergeld, unter anderem in Wuhan, mitfinanziert worden sei. Dazu passe eine belegte Tatsache: In den USA galt von 2014 bis 2017 ein staatlicher Förderstopp für genau diese Forschung.

Besonders brisant ist für Giuliani die Frage, wer die WHO finanziert und damit ihre Prioritäten mitbestimmt: „Rund 90 Prozent des WHO-Budgets sind heute freiwillige Beiträge, der weitaus größte Teil davon zweckgebunden. Im Klartext: Private Geldgeber bestimmen mit, woran die WHO arbeitet. Wenn selbst Fachjournale wie das British Medical Journal feststellen, dass die WHO-Prioritäten von der Abhängigkeit von Gebern wie der Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung geprägt sind, muss das jeden alarmieren." Die Gates-Stiftung ist, nach dem Austritt der USA, mittlerweile größter Geldgeber der Organisation und hat ihr seit dem Jahr 2000 rund 5,5 Milliarden Dollar zukommen lassen. „Soll ein weltweit verbindliches Pandemie-Regime von den Interessen privater Milliardäre und der Pharmaindustrie abhängen? Meine Antwort ist ein klares Nein."

Giuliani hat in dieser Sache bereits parlamentarisch nachgehakt. In ihrer Anfrage an die Gesundheitsministerin mit dem Titel „Schafft das WHO-PABS-System Anreize für neue Pandemien?" verlangt sie Auskunft über die Risiken der Gain-of-function-Forschung, über Österreichs Position zu Annex 12 und PABS sowie darüber, in welchem Umfang Akteure aus Pharma, Finanzwirtschaft und Stiftungen mit Entscheidungsträgern der Bundesregierung in Kontakt standen. „Die Bevölkerung hat ein Recht auf Antworten und ich werde nicht lockerlassen, bis wir sie haben", stellte Giuliani klar.

Während die USA und Argentinien der WHO bereits den Rücken gekehrt haben, soll Österreich nach dem Willen der Bundesregierung unterschreiben. Giuliani fordert daher ein klares Nein zum Pandemievertrag und die Ablehnung der IGV-Änderungen im Parlament. Mit dem im Juli 2025 fristgerecht eingebrachten Vorbehalt hat sich Österreich die rechtliche Tür dafür offengehalten. „Der Souverän ist das Volk, nicht ein Gremium in Genf, das am Tropf privater Spender hängt. Ich appelliere an alle Österreicherinnen und Österreicher, die von unserem freiheitlichen Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak gestartete Bürgerinitiative, „WHO-Pandemievertrag stoppen“ zu unterzeichnen", so Giuliani abschließend.