SP-Ludwig/Neumayer: „Herzliche Gratulation zum erneuten Wahlsieg der AKS bei der Wahl der Wiener Landesschüler:innenvertretung“

Wien (OTS) -

Mit ihrem „Team Horizon“ und dem Motto „Gemeinsam über den Horizont hinaus!“ geht die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) mit insgesamt 13 Mandaten erneut als klare Siegerin aus den Wahlen zur Wiener Landesschüler:innenvertretung (LSV) hervor. Im AHS-Bereich konnte die AKS ihre Mehrheit weiter ausbauen und stellt künftig 7 von 8 Mandaten sowie mit Theresa Bröderbauer die neue AHS-Landesschulsprecherin. Auch im BMHS-Bereich behauptet die AKS mit 6 von 8 Mandaten erneut ihre klare Mehrheit. Zum neuen BMHS-Landesschulsprecher wurde Leo Gump gewählt. Damit bleibt die AKS die mit Abstand stärkste Kraft in der Wiener Landesschüler:innenvertretung.

„Ich gratuliere der AKS und ihrem gesamten Team herzlich zu diesem großartigen Wahlerfolg. Das starke Vertrauen zeigt, wie wichtig eine engagierte und glaubwürdige Interessenvertretung ist. Wer sich für Mitbestimmung, Chancengerechtigkeit und ein starkes öffentliches Bildungssystem einsetzt, übernimmt Verantwortung für unsere Demokratie. Ich wünsche den neu gewählten Vertreterinnen und Vertretern viel Erfolg bei ihrer wichtigen Aufgabe und allen Schülerinnen und Schülern erholsame und schöne Sommerferien“, so SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

Auch SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA, betont die Bedeutung des Engagements junger Menschen: „Schüler:innenvertretung ist gelebte Demokratie. Junge Menschen, die Verantwortung übernehmen, sich für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzen und Lösungen erarbeiten, gestalten Schule und Gesellschaft aktiv mit. Der erneute Wahlerfolg der AKS zeigt, dass dieses Engagement geschätzt wird. Ich gratuliere allen Gewählten herzlich und wünsche ihnen für ihre zukünftige Tätigkeit alles Gute.“ (Schluss)