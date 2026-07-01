  • 01.07.2026, 08:10:32
  • /
  • OTS0011

Greenpeace begrüßt rasches Handeln der Stadt Wien in Asbest-Causa

Bundesregierung muss endlich Maßnahmen ergreifen und Opfer des Asbest-Skandals unterstützen

Wien (OTS) - 

Greenpeace begrüßt das rasche Handeln der Stadt Wien in der Asbest-Causa, nachdem die Umweltschutzorganisation nun auch an Orten in Wien Asbest-Vorkommen entdeckt hat. Die Stadt Wien hat umgehend umfangreiche Laboruntersuchungen in den betroffenen Gebieten angekündigt. Zudem wurde bereits seit Bekanntwerden des Asbestvorkommens im Burgenland ein neues Prozedere bei Straßenbauarbeiten eingeführt. Zum einen wird Baumaterial bei aktuellen Bauvorhaben stärker auf Asbest kontrolliert. Zum anderen wird bei der Reparatur von Straßen der baufällige Straßenkörper nun vor dem Aufbrechen auf Asbest untersucht, um gegebenenfalls notwendige Schutzmaßnahmen zu treffen. Greenpeace begrüßt dieses Vorgehen.

Stefan Stadler, Sprecher des Investigativ-Teams bei Greenpeace Österreich: “Die schnelle Reaktion und gesetzten Maßnahmen der Stadt Wien zeigen, dass die Asbestbelastung hier ernst genommen wird. Das Burgenland sollte sich daran ein Beispiel nehmen. Die Bundesregierung muss ebenfalls endlich umfassende Untersuchungen einleiten und Mittel aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung stellen.”

Rückfragen & Kontakt

Stefan Stadler
Sprecher Investigativ-Team
Greenpeace Österreich
Tel.: +43 (0)664 183 2882
E-Mail: [email protected]

Annette Stolz
Leitung Pressearbeit
Greenpeace Österreich
Tel.: +43 (0)664 61 26 725
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Greenpeace

Rückfragen & Kontakt

Stefan Stadler
Sprecher Investigativ-Team
Greenpeace Österreich
Tel.: +43 (0)664 183 2882
E-Mail: [email protected]

Annette Stolz
Leitung Pressearbeit
Greenpeace Österreich
Tel.: +43 (0)664 61 26 725
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright