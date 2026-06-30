10 Jahre PFZ Perchtoldsdorf: Ein Jahrzehnt voller Kompetenz, Herz und gelebter Gemeinschaft

St. Pölten (OTS) -

Mit einem feierlichen Festakt beging das Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf das zehnjährige Bestehen seines Neubaus. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Gesundheitswesen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bewohnerinnen und Bewohnern wurde auf ein Jahrzehnt voller Entwicklung, gelebter Gemeinschaft und engagierter Betreuung zurückgeblickt.

Nach der Begrüßung durch Direktorin Ulrike Hanslik standen die Ansprachen von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Vorständin Elisabeth Bräutigam im Mittelpunkt. Beide hoben die besondere Bedeutung des Pflege- und Förderzentrums für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen hervor und betonten, dass eine qualitativ hochwertige Begleitung nur durch das enge Zusammenspiel unterschiedlichster Berufsgruppen möglich ist. Gerade diese interdisziplinäre Zusammenarbeit bilde die Grundlage für eine individuelle Förderung und Betreuung der Klientinnen und Klienten.

„Das Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf steht seit zehn Jahren für Menschlichkeit, Professionalität und gelebtes Miteinander. Die engagierte Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Berufsgruppen zeigt eindrucksvoll, wie viel erreicht werden kann, wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu begleiten und ihnen ein Höchstmaß an Lebensqualität und Teilhabe zu ermöglichen“, so die Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Die Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen erfordert unterschiedlichste Kompetenzen. Erst das Zusammenspiel von Pflege, Therapie, Medizin, Pädagogik und vielen weiteren Berufsgruppen macht eine ganzheitliche Begleitung möglich. Das PFZ Perchtoldsdorf ist dafür seit zehn Jahren ein hervorragendes Beispiel“, erklärt NÖ LGA Vorständin Elisabeth Bräutigam.

Ein besonderer Programmpunkt war der Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre durch die einzelnen Fachbereiche. Jede Gruppe präsentierte ihre persönliche Botschaft und machte deutlich, was das PFZ für sie bedeutet. Für große Begeisterung sorgte anschließend ein berührender Rollstuhltanz der Bewohnerinnen und Bewohner, der eindrucksvoll zeigte, wie viel Lebensfreude, Kreativität und Gemeinschaft im Haus gelebt werden.

Im Anschluss an den Festakt wurde im liebevoll dekorierten Garten weitergefeiert. Bei Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, einer Fotoausstellung über die vergangenen zehn Jahre und vielen persönlichen Gesprächen ließen Gäste, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Jubiläum in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Das zehnjährige Bestehen des Neubaus bot damit nicht nur Anlass zum Rückblick, sondern auch einen Ausblick auf die Zukunft: Das PFZ Perchtoldsdorf wird auch weiterhin ein Ort sein, an dem Menschlichkeit, Professionalität und gelebte Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen.

Weitere Informationen: Stefanie Brack, BA, Abteilung Kommunikation bei der NÖ Landesgesundheitsagentur, Telefon 02742 9009 499, E-Mail [email protected]