  • 30.06.2026, 12:00:02
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  • OTS0113

„ZIB Talk Spezial“ mit Simone Stribl zum Thema „Extremwetter: Was tun gegen die Hitze?“

Am 30. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Rekordtemperaturen schon im Juni: In weiten Teilen Österreichs klettern die Temperaturen auf historische Höchstwerte, in der Wiener Innenstadt wurden erstmals 40 Grad gemessen. Extremwetter und Hitzewellen werden häufiger und intensiver. Ist Österreich auf diese Entwicklung ausreichend vorbereitet? Welche Maßnahmen braucht es, um Bevölkerung, Infrastruktur und Wirtschaft besser zu schützen? Und wie muss die Politik auf die Folgen des Klimawandels reagieren?

Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 30. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“

Leonore Gewessler
Bundessprecherin Die Grünen

Carina Reiter
Umweltsprecherin ÖVP

Hans-Peter Hutter
Umweltmediziner

Marc Olefs
Klimaforscher, GeoSphere Austria

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