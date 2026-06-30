CIRCON 2027: AIT und Naturhistorisches Museum Wien laden zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology und das Naturhistorische Museum Wien (NHM Wien) bündeln ihre Expertise und veranstalten gemeinsam die CIRCON 2027 – Die Fachkonferenz zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Die Konferenz findet am 26. Jänner 2027 in Wien statt und widmet sich den zentralen Herausforderungen und Chancen einer zirkulären Transformation der Bauwirtschaft. Mit der offiziellen Ankündigung der Veranstaltung startet ab sofort auch der Ticketverkauf.

Die Bauwirtschaft steht angesichts von Ressourcenknappheit, Klimazielen und steigenden regulatorischen Anforderungen vor tiefgreifenden Veränderungen. Die CIRCON 2027 zeigt auf, wie Kreislaufwirtschaft im Bauwesen erfolgreich umgesetzt werden kann und welche Rolle Innovation, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle und naturinspirierte Ansätze dabei spielen. Die Fachkonferenz bringt Expert:innen aus Forschung, Industrie, Politik und öffentlicher Verwaltung aus dem DACH-Raum zusammen, um konkrete Lösungsansätze für eine ressourcenschonende und resiliente Bauwirtschaft zu diskutieren.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen Themen wie die Wiederverwendung von Baustoffen, der einfache Rückbau und die Wiederverwertung von Gebäuden, digitale Informationen zu verwendeten Materialien sowie die Rahmenbedingungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Auch die Rolle von Künstlicher Intelligenz und innovative Geschäftsmodelle für nachhaltiges Bauen werden diskutiert. Neben Vorträgen und Fachbeiträgen bietet die Veranstaltung interaktive Diskussionsrunden und zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch und Networking für Vertreter:innen aus Bauwirtschaft, Forschung, Industrie und öffentlicher Verwaltung.

Die Kooperation zwischen dem AIT Austrian Institute of Technology und dem Naturhistorischen Museum Wien verbindet zwei Institutionen mit komplementären Stärken. Während das AIT seine technologische und systemische Forschungskompetenz in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und nachhaltige Transformation einbringt, ergänzt das NHM Wien die Konferenz durch seine wissenschaftliche Expertise zu natürlichen Systemen, Biodiversität und den langfristigen Wechselwirkungen zwischen Mensch, Ressourcen und Umwelt.

Dr. Brigitte Bach, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology, erklärt:

„Die Transformation zu einer kreislauffähigen Wirtschaft erfordert neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Forschung, Wirtschaft und Politik. Mit der CIRCON 2027 schaffen wir eine Plattform, auf der wissenschaftliche Erkenntnisse, technologische Innovationen und praktische Umsetzung zusammenkommen. Die Partnerschaft mit dem Naturhistorischen Museum Wien verbindet technologische Innovationskraft mit einem tiefen Verständnis natürlicher Systeme und eröffnet damit neue Perspektiven für die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit – von Ressourcenschonung über Klimaschutz bis hin zu einer nachhaltigen Transformation der Bauwirtschaft.“

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Naturhistorischen Museums Wien, betont:

„Die Natur bietet viele Materialien und Inspirationen für eine nachhaltige Bauwirtschaft. Natürliche Kreisläufe können auch für unsere Wirtschafts- und Produktionssysteme richtungsweisend sein. Die CIRCON 2027 verbindet Erkenntnisse aus Naturwissenschaft, Technologie und Innovation und schafft Raum für den Austausch über nachhaltige Wege in eine ressourcenschonende Zukunft. Die Zusammenarbeit mit dem AIT ermöglicht es, wissenschaftliche Perspektiven mit konkreten Anwendungsfeldern und Lösungsansätzen zu verknüpfen.“

Ticketverkauf gestartet

Tickets für die CIRCON 2027 sind ab sofort erhältlich. Informationen zum Programm, zu Speaker und zur Anmeldung finden Interessierte auf der offiziellen Veranstaltungswebsite.

Weitere Informationen und Tickets:

https://circon.ait.ac.at

Veranstaltungsinformation

CIRCON 2027 – Die Fachkonferenz zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen

Datum: 26. Jänner 2027

Ort: Naturhistorisches Museum, Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

Veranstalter: AIT Austrian Institute of Technology & Naturhistorisches Museum Wien

Website: https://circon.ait.ac.at

Über das Naturhistorische Museum Wien

"Dem Reiche der Natur und seiner Erforschung"

Das Naturhistorische Museum Wien bewahrt, erweitert, beforscht und präsentiert seine umfangreichen biologischen, erdwissenschaftlichen, anthropologischen, archäologischen und kulturwissenschaftlichen Sammlungen in einem als Gesamtkunstwerk angelegten Gebäude. Es vermittelt die Vielfalt der Natur, die Evolution des Planeten Erde und des Lebens sowie die damit verbundene kulturelle Entwicklung des Menschen und bietet einen inspirierenden Begegnungsort, an dem evidenzbasierte Vermittlung sowie Dialog und Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stattfinden.

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