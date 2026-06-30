Neuzugang bei ORF Radio Wien: Jeremy Fernandes verstärkt ab Juli das Moderatorenteam

Wien (OTS) -

Radio Wien bekommt Verstärkung: Mit Jeremy Fernandes erweitert ab Juli 2026 ein erfahrener Radiomacher das Moderatorenteam des Senders. Der gebürtige Badener und Wahlwiener bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im österreichischen Radio- und Medienbereich mit und war im Laufe seiner Karriere unter anderem für mehrere private Radio- und TV-Sender tätig.

Programmchefin Jasmin Dolati freut sich über den Neuzugang: „Mit Jeremy Fernandes gewinnt Radio Wien einen erfahrenen Moderator, der nicht nur das Handwerk des Radios perfekt beherrscht, sondern auch eine große Nähe zu den Menschen mitbringt. Genau diese Authentizität und Wärme passen wunderbar zu Radio Wien und unserem Anspruch, die Wienerinnen und Wiener durch ihren Alltag zu begleiten.“

Jeremy Fernandes steht seit vielen Jahren für authentische Moderation, Nähe zum Publikum und die Fähigkeit, Menschen mit Geschichten zu verbinden. Seine Leidenschaft für das Medium Radio ist dabei ungebrochen.

Er bringt es so auf den Punkt: „Ich liebe Radio, weil es das schnellste Medium ist. Man drückt auf einen Knopf, ist sofort live und erreicht die Menschen direkt. Genau das fasziniert mich bis heute.“

Den Wechsel zu Radio Wien sieht Jasmin Dolati als logischen und wertvollen Schritt für den Sender: „Jeremy bringt nicht nur große Erfahrung mit, sondern auch echte Begeisterung für Begegnungen und Geschichten. Gerade bei unseren zahlreichen Veranstaltungen wird diese Nähe zum Publikum besonders spürbar. Denn die schönsten Radiomomente entstehen oft dort, wo man Menschen direkt begegnet.“

Jeremy Fernandes wird ab Juli auf ORF Radio Wien on air zu hören sein.