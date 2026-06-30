ÖAMTC: Ferienbeginn in Ostösterreich, Ausblick auf den Sommerreiseverkehr (+Grafik)

Wien (OTS) -

Auch heuer wird der Ferienstart in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland (3. Juli) noch zu keinen größeren Verkehrsproblemen führen. „Erfahrungsgemäß starten die Sommerferien ohne große Probleme. “Außerdem werden viele aus dem Großraum Wien noch nicht in die Ferien aufbrechen, sondern sich am Donauinselfest vergnügen”, informiert Harald Lasser von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Der Reiseverkehr wird dann über den Juli sukzessive stärker werden. Von Ende Juli bis Mitte August erwartet Lasser die längsten Staus im Reiseverkehr Richtung Süden, danach folgen einige Wochen geprägt von Urlauberschichtwechsel und ab Anfang September staut es vermehrt auf den Transitrouten Richtung Norden.

Zwtl.: Die unangenehmsten Stauwochenenden im Sommer 2026

Maßgeblich sind die Ferienbeginne unserer deutschen Nachbarn. Detailinfos zu Ferienterminen aller Nachbarländer- und Veranstaltungen und Feiertage sowie eine Einschätzung des Verkehrsaufkommens finden sich unter: www.oeamtc.at/staukalender

Hier einige Eckdaten:

18. Juli: Ferienbeginn im einwohnerstärksten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfahlen

1. August: Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg

15. August: Ferragosto in Italien



Zwtl.: Staustrecken und Baustellenbereiche

Auch heuer werden laut ÖAMTC wieder die üblichen Nord-Süd-Strecken überlastet sein. In Tirol die Fernpass Straße (B179) zwischen Füssen in Bayern und Nassereith sowie die Brenner Autobahn (A13) im gesamten Verlauf. Besonders vor der Mautstelle Schönberg und der Baustelle Luegbrücke werden Wartezeiten einzuplanen sein.

In Salzburg und Kärnten wird es auf der Tauern (A10) - und Karawanken Autobahn (A11) zeitweise zu langen Verzögerungen kommen. Besonders stauanfällig sind die Mautstellen, Tunnelbereiche und die Grenze Karawanken Tunnel. Zudem gibt es einen stauanfälligen Gegenverkehrsbereich auf der A10 bei Spittal-Millstätter See.

In Oberösterreich und in der Steiermark werden sich Autofahrende auf der Pyhrn Autobahn (A9) gedulden müssen. Etwa vor den Mautstellen Bosruck- und Gleinalm Tunnel, den Tunnelketten Klaus und Lainberg, dem Baustellenbereich beim Gratkorntunnel Nord, sowie vor dem Grenzübergang Spielfeld.

Auch die West-Ost-Achse Suben – Linz – Steinhäusl – Vösendorf – Schwechat – Nickelsdorf wird stark befahren sein.

Im Großraum Wien werden Staus auf der Südost Tangente (A23) und auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Knoten Prater und Schwechat zeitweise unvermeidbar sein.

Zwtl.: ÖAMTC-Infos für das Ausland: Das Reise-Radar

Aktuelle Verkehrsinformationen aus dem Ausland können über das ÖAMTC-Reise-Radar eingeholt werden, https://shorturl.at/Xt0Ek . Für die Planung der individuellen Reise empfiehlt sich der ÖAMTC-Routenplaner, www.oeamtc.at/routenplaner . Eine gute Nachricht zum Ferienbeginn gibt es aus der italienisch-slowenischen Grenzregion: Die Verbindung Triest-Koper ist seit Jahresbeginn vignettenfrei zu befahren.

Zwtl.: Großveranstaltungen: Motorsport, Radrundfahrt, Musik-Festivals

Auch dieses Jahr werden wieder einige Großveranstaltungen – wie etwa die MotoGP – hunderttausende Fans anlocken. Sie gastiert von 18. bis 20. September in Spielberg. Ebenso werden die Tour of Austria (8. bis 12. Juli), die Musikfestivals Electric Love am Salzburgring (9. bis 12. Juli), das Frequency in St. Pölten (20. bis 22. August), die Anreise zur Formel 1 in Budapest (24. bis 26. Juli) und der Iron Man in Zell am See am 30. August für Verzögerungen sorgen. Der ÖAMTC wird gesondert über alle Veranstaltungen berichten.

AVISO: Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://www.oeamtc.at/Sommer_2026.png/87.756.957 (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps .

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen