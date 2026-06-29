SPÖ-Herr ad FPÖ: „Im Parlament blockieren, draußen kassieren“

Wien (OTS) -

Neue Zahlen der Parlamentsdirektion belegen schwarz auf weiß: FPÖ-Abgeordnete sind die Gagenkaiser des Parlaments. Mindestens acht blaue Abgeordnete verdienen neben ihrem Gehalt als Abgeordnete zum Nationalrat zusätzlich über 12.000 Euro - macht in Summe mindestens 22.000 Euro monatlich. „Wenn immer es um Gerechtigkeit und um faire Steuern für Superreiche und Konzerne geht, stimmt die FPÖ dagegen. Jetzt wissen wir auch, warum sie das tun: Weil die FPÖler Angst um ihre Rekordgagen haben! Im Parlament blockieren, draußen kassieren – das ist der wahre blaue Leistungsgedanke der FPÖ.“ ****

Die FPÖ lehnt Steuern für Superreiche vehement ab und macht sich damit zur Erfüllungsgehilfin der Abkassierer. Statt Superreiche fair zu besteuern, wälzt die FPÖ lieber Kürzungsfantasien für die kleinen Leute. Herr erinnert in diesem Zusammenhang an die jüngsten Aussagen des Kickl-Vertrauten Schiefer, FPÖ-Budgetsprecher und mit über 22.000 Euro Monatseinkommen einer der blauen Gagenkaiser. Schiefer meinte im Standard-Interview sinngemäß, man müsse darüber nachdenken, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen. „Wer so wie die Gagenkaiser der FPÖ mehr als 22.000 Euro im Monat kassiert, soll den Menschen nicht erklären, dass sie länger arbeiten müssen. Die FPÖ steht nicht auf der Seite der kleinen Leute, sie fällt ihnen in den Rücken!“

Die Liste der blauen Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten liest sich wie ein Offenbarungseid: „Kein Geschäftsführer oder Generalsekretär einer Partei casht so viel wie der Generalsekretär der FPÖ. Dabei gönnt sich Kickl mit Schnedlitz und Hafenecker gleich zwei Generalsekretäre, die jeweils über 22.000 Euro Monatseinkommen haben“, so Herr. Besonders skurril: FPÖ-Gesundheitssprecher Kaniak (ebenfalls über 22.000 Euro Monatseinkommen) ist neben seiner Tätigkeit als Abgeordneter Geschäftsführer von neun (!) Unternehmen, Prokurist und gleichzeitig noch Apotheker. „Kein Wunder, dass der FPÖ bei der Gesundheit nur höhere Selbstbehalte für Patient:innen einfallen“, so Herr. (Schluss) mf/ff