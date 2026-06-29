  • 29.06.2026, 15:52:02
  • /
  • OTS0135

Maurer/Grüne: "Die Einhaltung von Gesetzen ist keine Erfolgsmeldung, sondern eine Selbstverständlichkeit"

Stiftungsräte Lederer und Schütze feiern sich dafür, dass sie geltendes Recht einhalten

Wien (OTS) - 

"Es ist schon bemerkenswert, wenn der ORF eine Presseaussendung verschickt, deren zentrale Botschaft lautet, dass man bei der Bestellung der Direktor:innen diesmal die gesetzlichen Vorgaben einhalten möchte. Die Einhaltung geltenden Rechts ist keine besondere Leistung, sondern die Mindestanforderung an jede öffentliche Institution", kritisiert die Mediensprecherin der Grünen, Sigi Maurer.

Besonders irritierend sei die Formulierung, wonach die Verschiebung der Direktor:innen-Wahl notwendig sei, um einen Auswahlprozess "entsprechend aller gesetzlichen Vorgaben" sicherzustellen. "Folglich war dies im bisher geplanten Prozess nicht gewährleistet. Das zeichnet erneut ein verheerendes Bild der Stiftungsratsvorsitzenden, die offenbar erst auf Druck des designierten Generaldirektors zu einer Änderung des Zeitplans bereit waren", so Maurer.

Maurer fordert die Verantwortlichen auf, den gesamten Bestellungsprozess transparent zu gestalten und sämtliche gesetzlichen Anforderungen lückenlos einzuhalten: “Entscheidend wird sein, ob die Bestellung tatsächlich nach Qualifikation erfolgt und nicht nach parteipolitischen Interessen. Die Einhaltung europäischer und nationaler Rechtsvorschriften ist die absolute Mindestvoraussetzung für einen glaubwürdigen und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.”

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright