Am Berg der Pioniere – 100 Jahre Rax-Seilbahn

St. Pölten (OTS) -

Es sind Superlative, die sich am Hausberg der Wiener in den letzten 100 Jahren abgespielt haben. Als Zeitzeugin aus Steinen und Metall, liegt die Rax-Seilbahn mit ihren zwei Gondeln wie eine Lebensader am Fels des Berges und erzählt Geschichten, von denen einige Geschichte geschrieben haben. Dieses Jahr feiert sie ihren 100. Geburtstag.

Das „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio NÖ (Regie: Christian May Kamera: Christoph Wallner, Jeannine Felzmann, David Kleiber) portraitiert Menschen, in deren Leben die Rax – und die Seilbahn – zum Mittelpunkt geworden sind und gibt einen spannenden Einblick in eines der historisch ehrgeizigsten Seilbahnprojekte. Ein Jahr lang schufteten bis zu 120 Arbeiter – darunter auch viele Arbeiterinnen – um die erste Personenseilschwebebahn Österreichs fertigstellen zu können. Mit der ersten Gondel, die für die 1.000 Höhenmeter nur ein paar Minuten länger brauchte als heute, wurde Geschichte geschrieben.

In dieser filmischen Reise findet sich Spannendes, Berührendes und Überraschendes. So erzählt der pensionierte Bergretter Ewald Putz wie er mit Hilfe der Seilbahn zwei Menschen, die kurz vor dem Erfrierungstod waren, gerade noch retten konnte. Und wie er den weltberühmten Psychiater und Vater der Logotherapie, Viktor Frankl, kennengelernt hatte. Aus diesem ersten Kennenlernen entstand eine lebenslange Bergkameradschaft auf der Rax.

Kommerzialrat Fritz Scharfegger sicherte vor 50 Jahren die Existenz der Rax-Seilbahn, als sie kurz vor dem Konkurs stand. Sie wird heute als Familienunternehmen weitergeführt.

Eine neu entdeckte Filmrolle aus dem Archiv der Rax Seilbahn aus dem

Geburtsjahr 1926 bringt sensationelle, noch nie gezeigte Einblicke in die Welt von ‚Damals‘. Die Doku gibt aber auch hautnah Einblick in das Herzstück, die Technik der Rax-Seilbahn, wie sie gewartet wird und seit 100 Jahren funktioniert.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer