Unwetter in Tirol: Bundesheer fliegt Assistenzeinsatz zur Evakuierung von rund 200 Personen im Kaunertal

Wien (OTS) -

Nach mehreren Murenabgängen im Kaunertal in Tirol hat die Landeswarnzentrale Tirol am Sonntag, dem 28. Juni, am Nachmittag ein Assistenzersuchen an das Bundesheer gestellt. Hintergrund ist ein Unwetter im Raum Feichten im Kaunertal, durch das rund 200 Personen eingeschlossen sind und evakuiert werden müssen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Wenn Menschen in Not sind, zählt jede Minute. Unsere Mannschaft ist rund um die Uhr einsatzbereit, um in solchen Situationen rasch und professionell zu helfen. Ich bin unseren Soldatinnen und Soldaten sehr dankbar, dass sie auch unter schwierigen Wetterbedingungen alles tun, um die Menschen in Sicherheit zu bringen.“

Der vorangegangenen Hitzewelle folgte eine Kaltfront, die zu Murenabgängen führte und eine Personenevakuierung aus dem Kaunertal erforderlich machte. Nachdem am Sonntag die Erkundungsflüge abgeschlossen wurden, wird heute zusätzlich zum AW169 „Lion“ auch eine AB 212 unterstützen. Das militärische Wetterzentrum des Bundesheeres ist aufgeschaltet und warnt vor rasch aufbauenden, derzeit nicht zuverlässig vorhersagbaren Gewittern im Tal bis in die Abendstunden. Der Evakuierungseinsatz wird am Montag, dem 29. Juni, um 08:00 Uhr mit einem Hubschrauber vom Typ AB212 sowie einem AW169 aufgenommen.

Vorangegangener Einsatz: Waldbrand in Haiming unter Kontrolle

Bereits zuvor war das Bundesheer in Tirol im Assistenzeinsatz: Bei einem Waldbrand in Haiming, der inzwischen unter Kontrolle ist, unterstützte eine AB 212 und ein AW 169 Lion Hubschrauber der Luftstreitkräfte einerseits bei der Brandbekämpfung und andererseits für die Einsatzkräfte am Boden. Heute wird zusätzlich ein Tankwagen ins Kaunertal geschickt, um die Hubschrauber auch vor Ort zu betanken.