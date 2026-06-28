Hanel-Torsch/Emmerling: Technik-Workshops für Mädchen in den Sommerferien – jetzt anmelden

Wien (OTS) -

Selbst anpacken und einfach ausprobieren, das steht bei den „Mädchen feiern Technik“ -Workshops in den Sommerferien im Mittelpunkt. So können Mädchen beim WIENXTRA-Ferienspiel faszinierende technische und naturwissenschaftliche Berufsfelder für ihre eigene Zukunft kennenlernen. Und gemeinsam zum Beispiel ein Tiny-Haus bauen, die Qualitätsmessungen des Wiener Trinkwassers kennenlernen oder viele spannende technische und naturwissenschaftliche Experimente kennenlernen.

„Neue technische und wissenschaftliche Entwicklungen bewegen unsere Welt. Diese gemeinsame Zukunft soll aber nicht nur von einer Handvoll Männer gestaltet werden, sondern von uns allen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Mädchen in unserer Stadt die Chance haben, unterschiedliche Berufsfelder und Zukunftsthemen kennenzulernen – frei von längst überholten Rollenbildern. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Interessen und Talente kennenzulernen und zu entwickeln. Das Ferienspiel ist eine wunderbare Gelegenheit genau das zu tun – verbunden mit ganz viel Spaß und Freude“, betont Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Beste Bildung heißt auch, Mädchen früh zu zeigen, was alles möglich ist und welche Wege ihnen offen stehen. Technische und naturwissenschaftliche Berufe brauchen auch weibliche Perspektiven und Wien sorgt dafür, dass Mädchen die Chance bekommen, genau das auszuprobieren. Die Workshops beim WIENXTRA-Ferienspiel geben Schülerinnen den Raum, selbst zu forschen, zu bauen und zu tüfteln und dabei zu entdecken, welche Talente in ihnen schlummern“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

„Mädchen feiern Technik" im Rahmen des WIENXTRA-Ferienspiels für Mädchen im Alter von 9 bis 13 Jahren

Komm in den Sommerferien in Begleitung einer*eines Erwachsenen in die Labore der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39), mach mit bei spannenden Experimenten und entdecke viele technische und naturwissenschaftliche Berufe.

Termine:

Dienstag, 14. Juli und Mittwoch, 15. Juli 2026, 10 Uhr: Wasserforscherinnen im Labor

Untersuche Wasserproben und überprüfe die Qualität des Wiener Trinkwassers.

Montag, 24. August und Dienstag, 25. August 2026, 10 Uhr: Beruf Baumeisterin

Bau dein eigenes Tiny-Haus mit echten (sehr kleinen) Ziegelsteinen und lass deiner Kreativität freien Lauf.

Mittwoch, 26. August 2026, 10 Uhr: Prüfen, messen, abwiegen!

Arbeitshandschuhe an, Schutzbrille auf! Probiere verschiedene Prüfgeräte aus wie z.B. eine Wärmebildkamera. Du misst, überprüfst und testest.



Ort: Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39)

Rinnböckstraße 15/2, 1110 Wien

Beginn jeweils 10 Uhr, Dauer 1,5 Stunden

Die Anmeldung startet 2 Wochen vor dem jeweiligen Termin, online auf anmeldung.ferienspiel.at.