Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien für Dr.in Neda Berger

Wien (OTS) -

Mit der Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr.in Neda Berger im Rathaus würdigt die Stadt Wien ihr jahrzehntelanges Engagement für den kulturellen, gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Austausch zwischen Österreich und Turkmenistan. Die Auszeichnung wurde im Namen des Bürgermeisters und Landeshauptmanns Dr. Michael Ludwig von Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Mag.a Veronica Kaup-Hasler überreicht. „Mit großem persönlichem Einsatz hat Neda Berger Begegnungen ermöglicht und Vertrauen zwischen Menschen und Kulturen geschaffen. Dieses Engagement verdient Würdigung und Anerkennung“, so Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

1944 in Moskau geboren, lebt Dr.in Neda Berger seit 1974 in Wien. Sie gründete 2008 die Österreich-Turkmenische Gesellschaft und ist seither deren Präsidentin. Darüber hinaus initiierte Berger unter anderem die Wiener Bälle in Turkmenistan, Kulturwochen in Wien und Aschgabat sowie das Turkmenisch-Österreichische Symphonieorchester. Mit zahlreichen Projekten und persönlichem Engagement förderte sie den kulturellen Dialog ebenso wie das soziale Miteinander zwischen beiden Ländern.

In seiner Laudatio würdigte Dr. Christian Eder, Geschäftsführer der Österreich-Turkmenischen Gesellschaft, Dr.in Berger als „Brückenbauerin zwischen Ländern und Menschen“. Tatsächlich zieht sich dieser Gedanke wie ein roter Faden durch ihr Lebenswerk: Mit Kultur, Sprache und persönlichem Engagement hat sie Menschen über nationale und kulturelle Grenzen hinweg zusammengebracht und damit einen nachhaltigen Beitrag zur internationalen Verständigung geleistet.

Mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien würdigt die Stadt Wien Berger für ein außergewöhnliches Lebenswerk im Zeichen der Verständigung, des kulturellen Austauschs und des Miteinanders.