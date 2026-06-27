FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Start der K.-o.-Spiele im ORF am 29. Juni mit Brasilien – Japan und Deutschland – Paraguay

Wien (OTS) -

Die FIFA Fußball-WM 2026 geht in die Phase der Entscheidungsspiele, mögliche Verlängerungen und Elfmeterschießen inklusive: Los geht es live in ORF 1 am Montag, dem 29. Juni, mit gleich zwei Topspielen zur besten Sendezeit. Den Anfang macht um 19.00 Uhr in Houston das Spiel Brasilien – Japan, Ernst Hausleitner, Lisa Makas und Roman Mählich eröffnen das WM-Studio bereits um 18.00 Uhr. Anna-Theresa Lallitsch und Helge Payer kommentieren. Weiter geht es dann um 22.30 Uhr in Boston mit Deutschland – Paraguay. Die Kommentatoren sind Oliver Polzer und Roman Mählich.



Das Kult-Duo Rainer Pariasek und Andreas Herzog meldet sich dazwischen mit Updates aus den USA. Daniel Kulovits sorgt auf Ö3 für die Torgarantie.



Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.



Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.



Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.