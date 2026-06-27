Wiener Sommerdeutschkurse für Schulanfänger*innen: Anmeldung läuft noch bis 3. Juli

Wien (OTS) -

Noch bis 3. Juli können Eltern ihre Kinder für die kostenlosen zweiwöchigen Sommerdeutschkurse während der großen Ferien anmelden. In kleinen Gruppen lernen Kinder spielerisch und alltagsnah Deutsch und werden auf den Schulalltag vorbereitet. Nach der großen Nachfrage im vergangenen Sommer wurde das Angebot in diesem Jahr auf 2.160 Plätze erhöht.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling: „Wie gut ein Kind Deutsch spricht, entscheidet darüber, ob es von Anfang an im Unterricht mitkommt und Freude am Schulbesuch hat. Mit den Wiener Sommerdeutschkursen setzen wir genau dort an, wo dieser Unterschied noch aufgeholt werden kann, um in eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu starten. Wir haben ausreichend Plätze geschaffen und noch ist Zeit, sie zu nutzen.“

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder, die im Herbst 2026 in Wien mit der Volksschule beginnen und als außerordentliche Schüler*innen eingestuft wurden. Die Sommerdeutschkurse werden im Auftrag der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien von der Bildungseinrichtung Interface Wien umgesetzt.

Lejla Sirbubalo, Geschäftsführerin Interface Wien: „Durch den Besuch der Sommerdeutschkurse starten die Kinder mit mehr Vertrauen, mehr Orientierung und einem sprachlichen Vorsprung ins erste Schuljahr.“

An fünf Schulstandorten gibt es jeweils drei Turnusse zur Auswahl; der erste Turnus startet am 13. Juli 2026, der zweite am 27. Juli 2026 und der dritte am 10. August 2026.

Eltern-Info-Veranstaltungen

Zum ersten Mal werden auch mehrsprachige Info-Veranstaltungen für die Eltern der Schulanfänger*innen angeboten. Am Bildungscampus im Sonnwendviertel bekommen Eltern wertvolle Tipps für den Schulstart.

Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien: „Auch für Eltern bedeutet der Schuleintritt ihres Kindes, dass sie mit neuen Aufgaben in ihrer Rolle als Erziehungsberechtigte zu tun haben. Die Info-Veranstaltungen helfen bei der Vorbereitung und beim Einstieg in den neuen Alltag.“

Anmeldung und Termine

Persönliche Anmeldung: bis 3. Juli 2026 in den Regionalstellen der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17) sowie bei Interface Wien

bis 3. Juli 2026 in den Regionalstellen der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17) sowie bei Interface Wien Online-Anmeldung: unter https://anmeldung.wienersommerdeutschkurse.at/info Die Online-Anmeldung ist jeweils bis eine Woche vor Kursbeginn möglich: für Turnus 1 bis 6. Juli 2026, für Turnus 2 bis 20. Juli 2026, für Turnus 3 bis 3. August 2026.

unter https://anmeldung.wienersommerdeutschkurse.at/info Die Online-Anmeldung ist jeweils bis eine Woche vor Kursbeginn möglich: für Turnus 1 bis 6. Juli 2026, für Turnus 2 bis 20. Juli 2026, für Turnus 3 bis 3. August 2026. Eltern-Info-Veranstaltungen finden am 16. Juli, 30. Juli und 13. August 2026 jeweils von 8.30 bis 9.30 Uhr und von 9.30 bis 10.30 Uhr auf Deutsch, Englisch, Türkisch oder Arabisch im Bildungscampus Sonnwendviertel statt

Alle Informationen zu den Sommerdeutschkursen finden Sie unter https://www.interface-wien.at/sommerdeutschkurse/

Pressefotos unter https://presse.wien.gv.at/bilder