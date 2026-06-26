- 26.06.2026, 11:44:32
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„Das Gespräch“ zum Thema „Politikfrust – Mitte ohne Mehrheit?“
Am 28. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Fischer, Dankl, Paierl, Willacker und Praprotnik
Immer mehr Wählerinnen und Wähler wenden sich von den traditionellen Großparteien ab und rechten oder teils linken Alternativen zu. Am sichtbarsten ist das in der Steiermark, wo die FPÖ mit Landeshauptmann Mario Kunasek regiert und sich KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr am Sonntag der Wiederwahl stellt. Warum verlieren vor allem die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ an Vertrauen, während die FPÖ in Umfragen führt? Verliert in Krisenzeiten wer regiert, oder haben die Parteien der Mitte den Kontakt zu den Menschen verloren?
Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 28. Juni 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Heinz Fischer
ehem. Bundespräsident
Kay-Michael Dankl
Vizebürgermeister Salzburg, KPÖ Plus
Herbert Paierl
ehem. ÖVP-Wirtschaftslandesrat Steiermark
Robert Willacker
FPÖ-naher Politikberater
Katrin Praprotnik
Politologin, Uni Graz
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