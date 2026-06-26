  • 26.06.2026, 11:44:32
  • /
  • OTS0099

„Das Gespräch“ zum Thema „Politikfrust – Mitte ohne Mehrheit?“

Am 28. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Fischer, Dankl, Paierl, Willacker und Praprotnik

Wien (OTS) - 

Immer mehr Wählerinnen und Wähler wenden sich von den traditionellen Großparteien ab und rechten oder teils linken Alternativen zu. Am sichtbarsten ist das in der Steiermark, wo die FPÖ mit Landeshauptmann Mario Kunasek regiert und sich KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr am Sonntag der Wiederwahl stellt. Warum verlieren vor allem die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ an Vertrauen, während die FPÖ in Umfragen führt? Verliert in Krisenzeiten wer regiert, oder haben die Parteien der Mitte den Kontakt zu den Menschen verloren?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 28. Juni 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Heinz Fischer
ehem. Bundespräsident

Kay-Michael Dankl
Vizebürgermeister Salzburg, KPÖ Plus

Herbert Paierl
ehem. ÖVP-Wirtschaftslandesrat Steiermark

Robert Willacker
FPÖ-naher Politikberater

Katrin Praprotnik
Politologin, Uni Graz

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright