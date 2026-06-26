FPÖ – Krauss: Ludwig verhöhnt Wiens Rettungswesen mit Millionen-Geschenk an die Ukraine

Wien (OTS) -

Die Entscheidung der rot-pinken Stadtregierung, 14 Einsatzfahrzeuge an die Ukraine zu verschenken, sorgt beim Wiener FPÖ-EU-Sprecher Klubobmann Maximilian Krauss für scharfe Kritik: „Unser Gesundheitssystem steht unter massivem Druck. Patienten warten monatelang auf notwendige Termine und Behandlungen, in den Spitälern wird gespart und gleichzeitig schlagen die Rettungsorganisationen Alarm, weil sie aufgrund der finanziellen Belastungen mehr Mittel benötigen. Gerade jetzt wäre es die Aufgabe der Stadt, die eigene Gesundheits- und Rettungsinfrastruktur zu stärken, anstatt wertvolle Einsatzfahrzeuge zu verschenken.“



Für Krauss steht fest, dass auch die außenpolitische Signalwirkung fatal ist: „Die Stadt Wien hat sich prioritär um die Interessen der Wiener Bevölkerung zu kümmern und nicht internationale Außenpolitik zu betreiben. Dieses Vorgehen stellt einen weiteren Schritt dar, der mit der immerwährenden österreichischen Neutralität kaum vereinbar ist. Während unsere Steuerzahler die Rekordschulden dieser Stadt finanzieren und gleichzeitig mit Leistungskürzungen sowie immer höheren Gebühren belastet werden, verteilt Ludwig großzügig öffentliches Eigentum ins Ausland. Das ist eine Verhöhnung all jener Menschen, die dieses System mit ihrer täglichen Arbeit erhalten. Wir brauchen endlich einen Kurswechsel, bei dem es um die eignen Leute geht und nicht länger um das persönliche Prestige des Herrn Bürgermeisters!“