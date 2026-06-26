ORF RSO Wien beim Carinthischen Sommer und den Salzburger Festspielen im Juli und August

Wien (OTS) -

Beim Carinthischen Sommer spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien als dessen Festivalorchester beim Eröffnungskonzert am 4. Juli Charles Koechlins „Les Heures persanes“ (live in Ö1), am 17. Juli Werke von Michail Glinka, Nikolai Rimski-Korsakow sowie eine österreichische Erstaufführung von Bernd Richard Deutsch (live in Ö1). Bei den Salzburger Festspielen gibt das ORF RSO Wien zwei Gastspiele: Am 17. August findet das Preisträger:innenkonzert des Karajan Young Conductors Award statt, am 20. August die Aufführung von Hans Werner Henzes Oper „Der Prinz von Homburg“ (live in Ö1).

Als Festivalorchester des Carinthischen Sommers spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien das Eröffnungskonzert am Samstag, den 4. Juli (live um 19.30 Uhr in Ö1). Im Congress Center Villach sind unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Markus Poschner Charles Koechlins „Les Heures persanes“ zu hören. Für sein monumentales Reiseepos ließ sich Koechlin von Pierre Lotis Roman „Nach Isfahan“ inspirieren, aus dem Schauspielerin Petra Morzé Ausschnitte rezitiert. Das Konzert beginnt mit einem zeitgenössischen Impuls der iranisch-kanadischen Musikerin und Festivalartist Golnar Shahyar sowie des iranischen Gitarristen Mahan Mirarab. Gemeinsam hinterfragen sie die aktuelle Situation im Iran ebenso wie jene gesellschaftlichen Bedingungen, die dazu geführt haben.

„Märchenzauber“ lautet der Konzerttitel am Freitag, den 17. Juli ab 19.30 Uhr, Ö1 überträgt live. Unter dem Dirigat von Yi-Chen Lin spielt das ORF RSO Wien im Congress Center Villach Michail Glinkas Ouvertüre zu „Ruslan und Ljudmila“, Nikolai Rimski-Korsakows „Scheherazade“ sowie die österreichische Erstaufführung von Bernd Richard Deutschs „Phaenomena“. Zwei „Phänomene“ inspirierten Deutsch zu dieser Komposition: die chinesische Mundorgel Sheng und ihr Interpret Wu Wei, der auch an diesem Abend zu erleben ist.

Im Rahmen der heurigen Salzburger Festspiele gibt das ORF RSO Wien zwei Gastspiele. Im Sommer 2025 gewann der junge deutsche Dirigent Christian Blex den begehrten Herbert von Karajan Young Conductors Award im Rahmen des Festivals, nun dirigiert er das Preisträger:innenkonzert mit dem ORF RSO Wien in der Felsenreitschule am Montag, den 17. August ab 20.00 Uhr. Zu hören sind Werke von Bernd Alois Zimmermann, Richard Strauss und Pjotr Iljitsch Tschaikowski, es singt Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller. Ö1 sendet die Konzertaufzeichnung am Freitag, den 28. August ab 19.30 Uhr.

Hans Werner Henzes Oper „Der Prinz von Homburg“ mit dem Libretto von Ingeborg Bachmann ist am Donnerstag, den 20. August ab 19.30 Uhr in der Felsenreitschule sowie live in Ö1 zu erleben. Unter der Leitung von Ingo Metzmacher ist für diese konzertante Aufführung der revidierten Fassung von 1991 gemeinsam mit dem ORF RSO Wien ein illustres Ensemble versammelt, angeführt von Georg Nigl in der Titelrolle. Weiters singen Maximilian Schmitt, Tanja Ariane Baumgartner, Kathrin Zukowski, Lauri Vasar, Anthony Robin Schneider und Magnus Dietrich. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at.