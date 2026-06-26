Die ersten Juli-Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Ab Mittwoch, 1. Juli, steht beim Theatersommer Haag Molières Komödienklassiker „Der Geizige“ in einer Bearbeitung und unter der Regie von Leander Haußmann auf dem Spielplan; die Premiere beginnt um 20.15 Uhr. Gespielt wird die Geschichte des ebenso wohlhabenden wie besessenen Geizhalses Harpagon, der seinem eigenen Vorteil auch die Liebespläne seiner Kinder unterordnen will, die sich freilich mit List und Hartnäckigkeit zur Wehr setzen, von Gerti Drassl, Christian Dolezal, Laura Laufenberg, Tobias Artner, Julian Tzschentke und Robin Krakowski. Folgetermine am Haager Hauptplatz: 3. und 4., 9. bis 11., 16. bis 18., 23. bis 25. und 29. bis 31. Juli sowie 7. und 8. August jeweils ab 20.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07434/446 00-0, e-mail [email protected] und www.theatersommer.at.

Anlässlich ihres 50-Jahre-Jubiläums laden die Sommerspiele Perchtoldsdorf ab Donnerstag, 2. Juli, zur Uraufführung „Till Eulenspiegel, wenn das Herz brennt“; die Premiere beginnt um 20 Uhr. Inspiriert von Charles de Costers Roman, verbindet die Neufassung von Angela Heide und Alexander Paul Kubelka Schauspiel, Musik und poetische Bilder zu einem Gesamtkunstwerk über den jungen Till, der sich vom unangepassten Schelm zum Freiheitshelden und verständnisvollen Freund entwickelt. Unter der Regie von Alexander Paul Kubelka spielen Fabian Krüger, Jakob Seeböck, Michael Masula, Wiltrud Schreiner, Larissa Fuchs u. a. in der Burg Perchtoldsdorf bis 1. August, jeweils Donnerstag bis Samstag sowie zusätzlich am Mittwoch, 22., und Mittwoch, 29. Juli, ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/86683-400, e-mail [email protected] und www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at.

Nach den „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ im Vorjahr verbindet das Schloss Weitra Festival heuer erneut einen Johann-Nestroy-Klassiker mit Wiener Unterhaltungsmusik und lässt ab Freitag, 3. Juli, in „Lumpazivagabundus“ den gleichnamigen bösen Geist auf die beschwingten Melodien von Carl Michael Ziehrer treffen; die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Auf die Bühne im Schlosshof von Weitra gebracht wird die Geschichte der drei mittellosen Handwerksgesellen, deren Leben sich durch einen Lotteriegewinn von 100.000 Gulden schlagartig verändert, von Andy Lee Lang, Martin Muliar, Florian Stanek, Aris Sas, Nazide Aylin u. a. (Regie: Peter Kratochvil). Folgetermine: 4. und 5., 10. bis 12., 24. bis 26. und 31. Juli sowie 1. und 2. August, jeweils Freitag ab 19.30 Uhr, Samstag ab 15 und 19.30 Uhr, Sonntag ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5150986 und www.schloss-weitra.at bzw. https://shop.eventjet.at/festivalschlossweitra.

Schließlich verspricht die operklosterneuburg ab Samstag, 4. Juli, mit Premierenbeginn um 20 Uhr im Kaiserhof von Stift Klosterneuburg eine faszinierende Reise in die antike Welt: Camille Saint-Saëns' Oper „Samson und Dalila“ erzählt mit Margarita Gritskova und Kristian Benedikt in den Titelrollen die dramatische Geschichte von Liebe, Macht und Verrat um den starken Samson und die verführerische Dalila. Regie führt Mario Pavle del Monaco, die musikalische Leitung liegt bei Thomas Rösner. Folgetermine: 7., 9., 11., 14., 17., 21., 23., 25. und 28. Juli sowie 1. August jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02243/444-424, e-mail [email protected] und www.operklosterneuburg.at.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail [email protected] und www.theaterfest-noe.at.