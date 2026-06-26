  • 26.06.2026, 09:20:32
  • /
  • OTS0033

Am 3. Juli öffnet wieder der „Klangraum Dobra“

„Wikinger!“ bringt altnordische Sagas und Musik

St. Pölten (OTS) - 

Der „Klangraum Dobra“ auf der Burgruine Dobra widmet sich heuer dem Thema „Wikinger!“ und präsentiert von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Juli, altnordische Sagas und Musik. Eröffnet wird am Freitag, 3. Juli, um 20.30 Uhr mit Stefanie Reinsperger und ihrer Interpretation der „Hervarar Saga“, in der „Hervör – Schildmaid, Königin“ im 4. und 5. Jahrhundert mit einem mythischen Schwert blutige Schlachten schlägt.

Wie eng Freiheit und Gefahr beisammen liegen, erfährt man am Samstag, 4. Juli, ab 20.30 Uhr von Cornelius Obonya, der unter dem Motto „Verjagt, verbannt und vogelfrei“ aus der berühmten Isländersaga um Grettir den Starken liest, der, wegen Gewalttaten aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, vogelfrei durch die Welt zieht und sich in der Verbannung gegen lebende und untote Widersacher beweisen muss. Am Sonntag, 5. Juli, erzählt dann Michael Köhlmeier ab 18.30 Uhr in „Riesen, Trolle, Götterwelten“ von fantastischen Kreaturen und ungeheuren Fabelwesen, die an die Fantasy-Welten von J.R.R. Tolkien und George R.R. Martin erinnern.

Musikalisch in Szene gesetzt werden die drei Abende wie in den letzten Jahren vom Ensemble Leones unter der Leitung von Marc Lewon, heuer unter anderem mit Miriam Andersén und Anna Rynefors, Spezialistinnen für altnordische Musik. Zu ihrem Repertoire gehören nordische Balladen, Lieder und Skaldendichtungen mit einem besonderen Fokus auf die Rolle von Musikerinnen in der Musikgeschichte vom nordischen Früh- über das Hoch- bis ins Spätmittelalter.

Karten an der Abendkassa und unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.klangraumdobra.at.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742-9005-12175
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742-9005-12175
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright