Vier Auszeichnungen für den ORF beim 58. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, wurden im ORF RadioKulturhaus in Wien die Auszeichnungen des 58. Fernsehpreises der Erwachsenenbildung überreicht. Der ORF war in den fünf Kategorien mit insgesamt elf Produktionen und Koproduktionen nominiert. Drei ORF-Beiträge gingen schließlich als Preisträger hervor. Darüber hinaus wurde Barbara Wolschek, Leiterin des ORF-Büros in Washington, mit dem Axel-Corti-Preis gewürdigt.

„Die ausgezeichneten ORF-Produktionen verbinden journalistische und filmische Qualität mit einem klaren Bildungsauftrag. Sie eröffnen neue Perspektiven, regen zur Auseinandersetzung an und machen gesellschaftliche Vielfalt sichtbar. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich“, sagt ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher.

In der Kategorie „Literatur, Kultur und Kunst“ wurde „Ohrenschmaus – Literatur für alle“, ausgestrahlt in der Sendereihe „Österreich-Bild“ in ORF 2, ausgezeichnet. Die Produktion widmet sich dem österreichischen Literaturpreis „Ohrenschmaus“, bei dem Autorinnen und Autoren zu Wort kommen, die Lernschwierigkeiten haben. Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen dieses inklusiven Literaturwettbewerbs.

In der Kategorie „Wissenschaftsvermittlung, -kommunikation, technische Bildung und Digitalisierung“ wurde das ORF-2-Format „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ ausgezeichnet. Seit Mai 2021 zeigt die Sendung in informativen Beiträgen die neuesten Erkenntnisse der Forschung. Mythen, Gerüchte und Fake News werden wissenschaftlich überprüft und nachvollziehbar entlarvt. Dazu gibt es spannende Reportagen von den interessantesten Forschungsschauplätzen in Österreich und weltweit.

Die „Am Schauplatz“-Reportage „Badeschluss – Das Ende der Schwimmbäder“ erhält den Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit und Zukunftskompetenzen“. Die Produktion beleuchtet den oft verzweifelnden Kampf vieler Gemeinden um den Erhalt nicht mehr finanzierbarer Schwimmbäder.

Der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung wird von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) verliehen, die sich zusammensetzt aus: Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, Berufsförderungsinstitut Österreich, Büchereiverband Österreichs, Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich, Ring Österreichischer Bildungswerke, Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Verband Österreichischer Volkshochschulen und Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.