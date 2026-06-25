SPÖ-Schweiger/Kerschler/Beer: Unterstützungsfonds für Alleinerziehende ist wichtiger Schutzschirm gegen Armut und Ausgrenzung

Wien (OTS) -

Der Bundesrat hat heute den Unterstützungsfonds für Alleinerziehende beschlossen. Der SPÖ ist damit ein wichtiger Schritt für mehr soziale Sicherheit gelungen. „Mit dem Unterstützungsfonds schließen wir eine Lücke, die für viele Betroffene existenziell ist“, sagt SPÖ-Familiensprecherin im Bundesrat Verena Schweiger. Der Unterstützungsfonds sei kein Geschenk oder ein „nice to have“, sondern eine „konkrete Absicherung gegen Existenzangst. Das ist ein direkter Beitrag gegen Frauen- und Kinderarmut“, so Schweiger. ****

Der Fonds ist mit 35 Millionen Euro pro Jahr dotiert und hilft Alleinerziehenden, wenn für ihre Kinder weder Unterhalt noch Unterhaltsvorschuss geleistet wird oder Halbwaisen keine entsprechende Hinterbliebenenleistung zusteht. Zusätzlich gibt es für gewaltbetroffene Alleinerziehende in akuten Krisensituationen eine Starthilfe von bis zu 4.000 Euro. Der Fonds startet mit 1. Juli 2026.

SPÖ-Frauensprecherin im Bundesrat Bernadette Kerschler betont: „Wer alleinerziehend ist, trägt nicht die Hälfte der Verantwortung, sondern die ganze Last. Mit dem Unterstützungsfonds für Alleinerziehende und den vorangegangenen Maßnahmen wie der Verlängerung des Wohnschirms schaffen wir eine notwendige Unterstützung für die Schwächsten unserer Gesellschaft: unsere Kinder. Er ist eine wichtige Maßnahme gegen Armut und Ausgrenzung.“

Und auch SPÖ-Sozialsprecher im Bundesrat Sandro Beer unterstreicht: „Eine gerechte Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie jene unterstützt, die besondere Herausforderungen zu bewältigen haben. Der Unterstützungsfonds für Alleinerziehende ist ein wichtiger Schritt, um soziale Sicherheit zu stärken und Chancen für Kinder zu verbessern.“ (Schluss) mf/lw