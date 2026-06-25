  • 25.06.2026, 14:38:02
  • /
  • OTS0183

FPÖ – Vilimsky: „Trotz anhaltender Korruption fließen Milliarden in die Ukraine“

Ungeachtet offener Fragen über den Verbleib der Gelder sollen bereits die ersten Milliarden aus dem 90-Milliarden-Euro-Paket an die Ukraine ausbezahlt werden

Wien (OTS) - 

Die Europäische Union hat heute die ersten Milliarden aus dem neuen 90-Milliarden-Euro-Finanzpaket für die Ukraine freigegeben. „Es ist skandalös, dass Brüssel erneut Milliarden an Steuergeld überweist, obwohl nach wie vor nicht restlos geklärt ist, wohin die bisherigen Gelder tatsächlich geflossen sind“, kritisierte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky. Angesichts zahlreicher Korruptionsvorwürfe und wiederholter Berichte über Missstände sei eine weitere Auszahlung ohne lückenlose Kontrolle gegenüber den europäischen Steuerzahlern nicht zu verantworten.

„Während die Bürger in den Mitgliedsstaaten unter Teuerung, Rekordverschuldung und Sparmaßnahmen leiden, verteilt die EU-Kommission weiterhin Milliardenbeträge, ohne für ausreichende Transparenz und Kontrolle zu sorgen. Wer derart mit Steuergeld umgeht, macht deutlich, dass er die Sorgen der Menschen ignoriert“, so Vilimsky.

„Kein weiterer Cent darf an die Ukraine fließen, solange nicht vollständig und nachvollziehbar offengelegt ist, wie die bisherigen Mittel verwendet wurden und sichergestellt ist, dass europäische Steuergelder nicht in korrupten Strukturen versickern. Die EU muss endlich ihrer Verantwortung gegenüber den eigenen Bürgern nachkommen, anstatt Milliarden ohne ausreichende Kontrolle freizugeben“, betonte Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright