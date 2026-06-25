LH-Stv. Landbauer: Bahnhof Horn wird zur modernen Mobilitätsdrehscheibe

St. Pölten (OTS) -

„Der Bahnhof Horn wird zur echten Mobilitätsdrehscheibe für das Waldviertel. Mit dem nun erfolgten Beschluss des Realisierungsvertrags setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die Pendler und Schüler in der Region. Umsteigefreie Direktzüge von Horn nach Wien, ein moderner Regionalbusbahnhof und eine neue Park & Ride-Anlage – das ist moderne Mobilität von morgen, die wir für unsere Landsleute umsetzen“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Konkret geplant sind ein dritter Bahnsteig, ein Regionalbusbahnhof mit sieben Bussteigen für die Leopoldi Regionalbusse der NÖVOG sowie eine neue Park & Ride- und Bike & Ride-Anlage mit 110 Pkw-Stellplätzen und 72 Fahrradabstellplätzen in der ersten Ausbaustufe. Ab dem Fahrplan 2028 kommen auf der Kamptalbahn-Linie zudem neue Akkutriebzüge zum Einsatz, die zu hundert Prozent barrierefreies Reisen ermöglichen.

„Trotz aktueller Verschiebungen im ÖBB-Rahmenplan darf der Ausbau der Mobilität im Waldviertel nicht ins Stocken geraten. Ein funktionierender Nah- und Regionalverkehr ist die wichtigste Grundlage für einen attraktiven öffentlichen Verkehr für unsere Pendler und Schüler“, so Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]