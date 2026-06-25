FPÖ-Keyl: „Brüsseler Abschussbefehl für Sika-Hirsche ist Knieschuss“

Sankt Pölten (OTS) -

Die EU-Kommission hat den Sika-Hirsch auf die Unionsliste invasiver Arten gesetzt. Das Urteil: Totalabschuss bis August 2027, Haltungs-, Zucht- und Transportverbot. Betroffen sind über 250 Gehege-Betriebe in Österreich, der volkswirtschaftliche Schaden beläuft sich laut Verband der Sika-Halter auf rund 16 Millionen Euro.

„Gesunde Tiere, die seit über 150 Jahren in Österreich heimisch sind, sollen auf Befehl der EU bis aufs letzte Stück erlegt werden, ohne sachlich belegte Bedrohung für unsere Tierwelt in Österreich, ohne Entschädigung und ohne Rücksicht auf die Familien, die Jahrzehnte in diese Betriebe investiert haben und Bindungen zu den Tieren aufgebaut haben“, zeigt sich FPÖ Niederösterreich Jagdsprecher LAbg. Hubert Keyl entsetzt über den Brüsseler Bürokratie-Wahnsinn.

Bitter sei zudem, dass die heimische Jägerschaft über Jahrzehnte bewiesen habe, dass sie das Thema Sika-Wild absolut im Griff habe. „Unsere Jäger und Sika-Wild-Halter werden von der EU für dumm verkauft. Jahrzehntelange Erfahrung, fundierte Bewirtschaftungskonzepte, funktionierende Jagdpraxis, das alles wird mit einer einzigen Verordnung vom Tisch gewischt. Hier entscheidet EU-Inkompetenz über unsere Reviere, unsere Betriebe und unsere Tiere“, so Keyl weiter.

Die FPÖ Niederösterreich fordert die sofortige Rücknahme dieser EU-Verordnung und ein Ende der Übergriffigkeit Brüssels gegenüber unserer Jagd und unserer Landwirtschaft. Wer von Biodiversität und nachhaltiger Regionalwirtschaft redet, aber gleichzeitig bewährte jagdliche Lösungen ignoriert und stattdessen ungefährliche Tiere entnehmen lässt, hat jede Glaubwürdigkeit verloren“, schließt Hubert Keyl.