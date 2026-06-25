ORF-„Pressestunde“ mit Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres, ÖVP

Wien (OTS) -

Es ist das Thema, das den Innenminister seit Langem beschäftigt: Abschiebungen. Für einen Aspekt davon treten mit November neue Regelungen in Kraft – „Haft in der Heimat“ ist das Schlagwort. Das soll heimische Justizanstalten entlasten, so zumindest die Hoffnung. Prämien für freiwillig Rückkehrende nach Syrien oder Asylverfahren an der EU-Außengrenze – das steht im Asylpakt, der Mitte Juni in Kraft getreten ist. Kritik kommt hauptsächlich von der FPÖ, die von einem Regierungsversagen spricht. Das Thema Asyl ist nicht das Einzige auf der Agenda des Innenministers. Wie geht er mit Einsparungsvorgaben in seinem Ressort um? Was soll das neue Dienstzeitmodell bei der Polizei bringen? Und warum ist er so vehement gegen den Vorschlag der Justizministerin zu frühzeitigen Haftentlassungen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 28. Juni 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Doris Helmberger-Fleckl, „Die Furche“, und Peter Unger, ORF.