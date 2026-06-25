  • 25.06.2026, 12:48:02
  • /
  • OTS0151

Grüne Wien/Pühringer, Malle: Kindergarten-Ganztagesplatz gestrichen wegen Karenz – Grüner Druck bringt Umdenken ins Rollen

Diskriminierende Karenz-Regel soll laut „profil“ vor dem Aus stehen – Grüner Antrag soll weiterverfolgt werden.

Wien (OTS) - 

„In den städtischen Wiener Kindergärten verlieren Kinder oft ihren Platz in der Ganztagesplatz, wenn ein Elternteil mit einem weiteren Kind in Karenz oder arbeitslos geworden ist. Dieses Vorgehen ist eine untragbare Benachteiligung von Kindern und zumeist Müttern und trägt dazu bei, Frauen vom Arbeitsmarkt zu verdrängen“, kritisiert Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, diese eklatante Benachteiligung, die von den Wiener Grünen seit längerer Zeit bekämpft wird. Der Anspruch auf einen Ganztagesplatz fällt in vielen Fällen weg. Laut einem aktuellen „profil“-Bericht plant die Stadt nun, dieses Vorgehen endlich zu beenden. Passend dazu wurde der Grüne Antrag, diese überholte Regelung endlich abzuschaffen, im letzten Landtag der zuständigen Bildungsstadträtin Emmerling zur weiteren Behandlung zugewiesen. Bis heute liegt jedoch keine Antwort vor.
„Wir freuen uns sehr, wenn unsere Hartnäckigkeit Wirkung zeigt und endlich Bewegung in die Sache kommt. Wir hören auch aus den Kindergärten, dass der gemeinsame Druck diese Regelung nun zum Fallen bringen soll“, so Julia Malle, Frauen- und Bildungssprecherin der Wiener Grünen.

„Bildungs- und frauenpolitisch eine Katastrophe“

„Die vorherrschende Regelung ist aus zwei Gründen rückschrittlich und unverantwortlich: Frauenpolitisch ist es fatal, weil es zumeist Mütter sind, die dadurch länger zuhause bleiben. Bildungspolitisch ist es besonders kurzsichtig, wenn ein Kind aus seinem Freundeskreis rausgerissen wird. Ebenso wird die von den Kindern bereits aufgebaute Beziehung zu den Pädagog:innen dadurch abgebrochen. Auch für Kinder, die mehr Unterstützungsbedarf haben, weil zuhause nicht immer geholfen werden kann, wäre die Neuregelung wichtig“, so Malle.
„Die rot-pinke Stadtregierung hatte sechs Jahre Zeit diese diskriminierende Regelung abzuschaffen. Wir freuen uns, wenn jetzt endlich etwas geschieht. Es bleibt zu hoffen, dass es bei den Neos nicht wie zuletzt so oft wieder nur bei einer reinen Ankündigung bleibt“, so Pühringer und Malle abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Rathaus

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright