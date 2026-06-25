Grüne Wien/Pühringer, Malle: Kindergarten-Ganztagesplatz gestrichen wegen Karenz – Grüner Druck bringt Umdenken ins Rollen

Wien (OTS) -

„In den städtischen Wiener Kindergärten verlieren Kinder oft ihren Platz in der Ganztagesplatz, wenn ein Elternteil mit einem weiteren Kind in Karenz oder arbeitslos geworden ist. Dieses Vorgehen ist eine untragbare Benachteiligung von Kindern und zumeist Müttern und trägt dazu bei, Frauen vom Arbeitsmarkt zu verdrängen“, kritisiert Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, diese eklatante Benachteiligung, die von den Wiener Grünen seit längerer Zeit bekämpft wird. Der Anspruch auf einen Ganztagesplatz fällt in vielen Fällen weg. Laut einem aktuellen „profil“-Bericht plant die Stadt nun, dieses Vorgehen endlich zu beenden. Passend dazu wurde der Grüne Antrag, diese überholte Regelung endlich abzuschaffen, im letzten Landtag der zuständigen Bildungsstadträtin Emmerling zur weiteren Behandlung zugewiesen. Bis heute liegt jedoch keine Antwort vor.

„Wir freuen uns sehr, wenn unsere Hartnäckigkeit Wirkung zeigt und endlich Bewegung in die Sache kommt. Wir hören auch aus den Kindergärten, dass der gemeinsame Druck diese Regelung nun zum Fallen bringen soll“, so Julia Malle, Frauen- und Bildungssprecherin der Wiener Grünen.

„Bildungs- und frauenpolitisch eine Katastrophe“

„Die vorherrschende Regelung ist aus zwei Gründen rückschrittlich und unverantwortlich: Frauenpolitisch ist es fatal, weil es zumeist Mütter sind, die dadurch länger zuhause bleiben. Bildungspolitisch ist es besonders kurzsichtig, wenn ein Kind aus seinem Freundeskreis rausgerissen wird. Ebenso wird die von den Kindern bereits aufgebaute Beziehung zu den Pädagog:innen dadurch abgebrochen. Auch für Kinder, die mehr Unterstützungsbedarf haben, weil zuhause nicht immer geholfen werden kann, wäre die Neuregelung wichtig“, so Malle.

„Die rot-pinke Stadtregierung hatte sechs Jahre Zeit diese diskriminierende Regelung abzuschaffen. Wir freuen uns, wenn jetzt endlich etwas geschieht. Es bleibt zu hoffen, dass es bei den Neos nicht wie zuletzt so oft wieder nur bei einer reinen Ankündigung bleibt“, so Pühringer und Malle abschließend.