6. Wiener Ehrenamtswoche gestartet: Jugendliche machen den Skatepark Penzing fit für die Saison

Wien (OTS) -

Schleifen, lackieren, skaten: Zum Auftakt der 6. Wiener Ehrenamtswoche krempelten Schüler*innen im Skatepark Penzing die Ärmel hoch. Unter dem Motto „Skate & Renovate“ lernten die Jugendlichen, wie eine der größten Outdoor-Skateanlagen Österreichs instandgehalten wird und packten direkt selbst mit an. Die Aktion ist eines von über 80 Projekten, bei denen in dieser Woche mehr als 3.400 Schüler*innen von der Volksschule bis zur Oberstufe in ganz Wien ehrenamtlich aktiv sind.

Die Wiener Ehrenamtswoche findet seit 2021 jährlich statt und wird von WIENXTRA organsiert. Die Klassen packen direkt bei Vereinen und gemeinnützigen Organisationen mit an. Beim Auftaktprojekt in Penzing bekamen die Schüler*innen der 4B aus der Mittelschule vom Bildungscampus Christine Nöstlinger tatkräftige Unterstützung von Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling sowie Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

„Es ist großartig zu sehen, mit wie viel Elan und Begeisterung Wiens Jugend hier anpackt. Genau diese ehrenamtlichen Erfahrungen sind auch für den Schulunterricht unbezahlbar: Wenn Jugendliche im öffentlichen Raum selbstwirksam werden, lernen sie fürs Leben. Die Ehrenamtswoche bringt Demokratiebildung und gesellschaftliche Verantwortung direkt aus dem Klassenzimmer mitten ins Grätzl. Mein Dank gilt WIENXTRA, allen Partnerorganisationen sowie den Schüler*innen und Lehrkräften, die diese Woche mit ihrem Engagement möglich machen“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner ergänzt: „Der Skatepark ist ein zentraler Treffpunkt in unserem Bezirk. Dass sich die Schülerinnen und Schüler so engagiert für den Erhalt dieser Anlage einsetzen, verdient großen Respekt und stärkt das Miteinander in Penzing.“

Handwerk und Sport: Das Projekt „Skate & Renovate“

Der Skatepark Penzing wird jährlich von rund 25.000 Menschen genutzt. Betreut wird er von Zeit!Raum – Verein für soziokulturelle Arbeit, Wien. Um die Anlage sicher und attraktiv zu halten, unterstützten die Schüler*innen der 4B bei wichtigen Instandhaltungsarbeiten: Die sogenannten „Copings“ (die stark beanspruchten Metallkanten an den Rampen) wurden von Rost befreit, abgeschliffen und für die neue Schutzlackierung vorbereitet.

Da bei der Arbeit Teamwork gefragt ist, wurde die Klasse aufgeteilt: Während eine Gruppe handwerklich arbeitete, erhielt die andere in einem betreuten Workshop eine Einführung in das Skaten.

Angelika Domanov, Geschäftsführerin vom Verein Zeit!Raum: „Die Wiener Ehrenamtswoche ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, Schüler*innen einerseits gemeinnützige Arbeit erleben zu lassen und ihnen andererseits den Skatepark als Ort für Freizeitsport näher zu bringen.“

„Einfach machen!“ – Engagement in ganz Wien

Der Verein Zeit!Raum ist heuer bereits zum 5ten Mal Partner der Ehrenamtswoche. Insgesamt 55 Partnerorganisationen – darunter heuer erstmals auch die SOS Balkanroute und Amnesty International – bieten heuer Projekte an. Im Papageienschutzzentrum gestalten die Schüler*innen Abenteuerspielplätze für die Vögel, in den Häusern zum Legen singen sie Karaoke mit Pensionist*innen und im Held*innen am Werk-Garten in Floridsdorf bauen sie frisches Gemüse für armutsbetroffene Menschen an. Darüber hinaus warten viele weitere spannende Einsätze auf die Jugendlichen.

Gini Stern, Leiterin von WIENXTRA-Schulevents: „Unser Ziel ist es, jungen Menschen einen unkomplizierten Zugang zum Ehrenamt zu ermöglichen. Sie erleben selbstwirksam, dass ihre Hilfe gebraucht wird und sie die Stadt positiv verändern können.“

Über die Wiener Ehrenamtswoche

Die Wiener Ehrenamtswoche ist ein Projekt der Stadt Wien und wird von WIENXTRA umgesetzt. Initiiert wurde die Ehrenamtswoche durch Kinder und Jugendliche im Rahmen der Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien und findet 2026 bereits zum 6. Mal statt. In den vergangenen Jahren haben über 19.500 Schüler*innen aus mehr als 820 Wiener Schulklassen an der Ehrenamtswoche teilgenommen. Sie packten Hygienetaschen für obdachlose Menschen, spielten Tischtennis mit Senior*innen, sammelten Lebensmittel für Armutsbetroffene, säuberten Spielplätze und vieles mehr.

Weitere Infos unter wienxtra.at/ehrenamtswoche