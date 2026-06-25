Mautz/Al-Rawi/Abrahamczik: „Wien handelt gegen Hitze - die Grünen Wien setzen nur auf hitzige Polemik“

Wien (OTS) -

Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport Andrea Mautz, Ausschussvorsitzender für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke Omar Al-Rawi sowie Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Nina Abrahamczik weisen die Kritik der Wiener Grünen, die heute eine Pressekonferenz abgehalten haben, entschieden zurück. Während die Grünen alte Ideen als neu präsentieren, setzt Wien seit Jahren konkrete und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Wiener*innen vor Hitze um - von der Begrünungs- und Entsiegelungsoffensive über den Ausbau der Coolen Zonen bis hin zur klimafitten Modernisierung von Spitälern, Pflegeeinrichtungen und öffentlichem Raum.

Klimaschutz braucht Umsetzung - nicht politische Inszenierung

„Die Grünen behaupten Wien würde nur Einzelmaßnahmen setzen und ignorieren die umfassenden Maßnahmen die die Stadt in der Realität setzt. Allein mit 'Raus aus dem Asphalt' wurden bereits über 340 Projekte in allen 23 Bezirken umgesetzt. Mehr Grün, mehr Schatten, mehr Entsiegelung und mehr Aufenthaltsqualität sind in ganz Wien sichtbar. Genau das ist verantwortungsvolle Klimapolitik – nicht nur für eine klimafitte Zukunft, sondern auch für eine enkerlgerechte Stadt. Von Bauteilaktivierung über Fernkälte, Gebäudebegrünung und Trinkbrunnen bis zu Coolen Zonen, klimafitten Schulen und Pflegeeinrichtungen: All das ist bereits Teil der Wiener Strategie", betont Omar Al-Rawi. Wien befinde sich in einem Transformationsprozess hin zur klimafitten Stadt, überall werde entsiegelt, begrünt und gekühlt. So wurden unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ allein im Straßenraum und auf Plätzen 85.488 qm entsiegelt und begrünt, rund 3.300 Bäume gepflanzt, 2.000 qm Wasserspiele errichtet, knapp 2.800 neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Aktuell läuft eine Offensive zur Begrünung der Bahnhofsvorplätze in Wien, die zu klimafitten und einladenden Aufenthaltsorten umgestaltet werden, wie etwa der Julius-Tandler-Platz beim Franz-Josefs-Bahnhof, wo die Grünflächen von 21 auf 2.100 qm angewachsen sind.

Verantwortung heißt handeln - nicht nachahmen

„Besonders irritierend ist, dass die Grünen heute zahlreiche Maßnahmen fordern, die Wien längst umsetzt. Wer ernsthaft an Lösungen interessiert ist, sollte die Arbeit der Stadt anerkennen, statt sie aus parteipolitischem Kalkül kleinzureden", erklärt Nina Abrahamczik. Wien hat mehr Trinkbrunnen als ganz Deutschland: Seit 2021 sind mehr als 700 Trinkbrunnen-Standorte dazugekommen, allein im letzten Jahr waren es 200 neue. Eine weitere wichtige Hitzeschutz-Partnerin sind die Wiener Bäder, die Groß und Klein Abkühlung und Freizeit bieten. Die Abgeordnete pocht auch auf Solidarität in der Stadt: „Besonders die nächsten Tage werden sehr heiß. Ich möchte noch einmal dazu aufrufen, auf sich selbst sowie Andere, insbesondere vulnerable Gruppen, wie Ältere und Kinder Acht zu geben und die Solidarität in unserer Stadt auch damit zu leben. In Tagen besonderer Hitze sollte größere Anstrengung vermieden werden und genug getrunken werden.“ Für Abkühlung sorgen bereits heute über 500.000 Stadtbäume, mehr als 1.000 Parks, rund 1.800 Trinkbrunnen, Nebelduschen, Wasserspielplätze und neue Grünräume. Gleichzeitig werden weitere klimafitte Grätzl und öffentliche Räume laufend umgesetzt.

Wien schützt die Menschen - mit konkreten Maßnahmen statt Pressekonferenzen

„Hitze ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Genau deshalb arbeitet Wien seit Jahren konsequent und vorrausschauend daran, die Stadt klimaresilient zu machen. Wer heute so tut, als gäbe es keinen Plan, ignoriert bewusst hunderte bereits umgesetzte Projekte und tausende Maßnahmen zum Schutz der Wiener*innen. Die Grünen präsentieren Altbekanntes als neue Idee, während Wien längst handelt!“, stellt Andrea Mautz klar. Sie verweist auf die Hitzemaßnahmen und Klimatisierung in den Kliniken und Pflegewohnhäusern des Wiener Gesundheitsverbundes, dem größten Modernisierungsprogramm des WiGev in seiner Geschichte inklusive klimaschonender Energieeffizienz, begrünter Dachterrassen und Fassadenbegrünungen. Zudem macht sie auf den Wiener Hitzeaktionsplan, den Ausbau der Coolen Zonen und umfassende Schutzmaßnahmen in den Häusern zum Leben aufmerksam.

Die drei SPÖ-Gemeinderät*innen halten fest: Wien investiert trotz notwendiger Budgetkonsolidierung mit größter Verantwortung weiter in den Schutz der Bevölkerung vor den Folgen der Klimakrise. Denn gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, was sozialdemokratische Politik ausmacht: Sie verbindet Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit und sorgt dafür, dass alle Wiener*innen - unabhängig von Einkommen oder Alter - bestmöglich vor den Auswirkungen extremer Hitze geschützt werden.

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