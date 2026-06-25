Neues Flughafenhotel „Leonardo Smart” offiziell eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Am Flughafen Wien-Schwechat eröffnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Donnerstagvormittag das neue Hotel „Leonardo Smart“. „Wir feiern heute eine Weltpremiere, denn wir eröffnen heute das weltweit größte Hotel in Holzbauweise und das größte Hotel in Niederösterreich“, so Mikl-Leitner. Das Hotel zeige: „Niederösterreichs Tourismus kann Nachhaltigkeit – Niederösterreich kann Zukunft.“ Besonders freue sie, dass viele niederösterreichische Firmen, unter anderem die Leyrer + Graf Baugesellschaft, am Bau beteiligt waren.

Die Landeshauptfrau betonte: „Dieses neue Flughafenhotel ist ein klares Signal für den starken Wirtschafts- und Tourismusstandort Niederösterreich und unterstreicht, was möglich ist, wenn man an einen Standort wie Niederösterreich glaubt.“ Sie zeigte sich überzeugt, dass die Kapazitätserweiterung durch das Leonardo Smart wieder mehr Gäste nach Niederösterreich bringen werde. „510 Zimmer für über 1.000 Gäste – das bedeutet mehr Arbeitsplätze und mehr Wertschöpfung für Niederösterreich“, unterstrich sie.

Zur Rolle des Flughafens hob die Landeshauptfrau hervor: „Mit rund 32 Millionen Passagieren jährlich und aktuell 23.000 Beschäftigten in der gesamten AirportCity ist der Flughafen Wien-Schwechat nicht nur ein Tor zur Welt, sondern auch ein wichtiges Aushängeschild für Niederösterreich und einer der schlagkräftigsten und professionellsten Flughäfen weltweit.“

Flughafen-Vorstand Günther Ofner erklärte, die Erweiterung der Hotelkapazität am Standort sei ein wichtiger Baustein, um das Reisen so angenehm wie möglich zu machen. „Mit dem Leonardo Smart, dem dritten Hotel am Flughafen, erhöht sich die Kapazität auf gesamt rund 1.400 Zimmer“, so Ofner. Zum Nachhaltigkeitsaspekt sagte der Vorstand: „Seit 15 Jahren bemühen wir uns am Flughafen, die Energieeffizienz zu erhöhen und erzeugen mittlerweile fast die Hälfte des Stroms, den wir brauchen, selbst. Seit 2023 sind wir als Flughafen CO2-neutral – das Hotel passt also perfekt zu unserer Grundsatzstrategie.“

Der COO der Leonardo Group, Stephan Löwel, erklärte, die Eröffnung markiere drei wichtige Meilensteine für das Unternehmen. „Zum einen ist es gemessen an der Zimmeranzahl das größte unserer Hotels in Zentraleuropa, zum anderen ist es unser erstes Airport-Hotel in Österreich. Und drittens ist ,Leonardo Smart´ eine ganz neue Marke der Leonardo Group mit starkem Fokus auf Digitalisierung.“

„Das Leonardo Smart ist das größte Hotel, das wir bis jetzt gebaut haben“, so Herbert Pinzolits, Eigentümer und CEO der MAMMA Group. Zur Bauweise meinte er, Nachhaltigkeit sei das Gebot der Stunde, und ein Weg zur Nachhaltigkeit sei die Auswahl an Materialien. „Wir wollten zeigen, dass man nicht nur ein Einfamilienhaus, sondern auch ein großes Hotel mit 510 Zimmern in Holz bauen kann.“ Die Rekordbauzeit von 13 Monaten sei nur mit vorgefertigten Holzelementen möglich gewesen, erklärte er.

Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien und Standortentwicklung Flughafen Wien, führte aus: „Wir entwickeln die Vienna AirportCity seit rund 14 Jahren strategisch weiter und sie wächst stetig. Der nächste Bauteil mit 17.000 Quadratmetern Bürofläche entsteht bereits im neuen Office Park 4 NEXT.“