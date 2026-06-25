SPÖ-Schatz: „Öffentliche Mittel müssen Frauen und Männern gleichermaßen zugutekommen“

Wien (OTS) -

„Öffentliche Budgets sind nie geschlechtsneutral. Sie beeinflussen, wie Menschen leben, arbeiten und Familie organisieren können. Deshalb ist es wichtig, bei Budgetentscheidungen genau hinzuschauen, welche Folgen sie für Frauen und Männer haben“, begrüßt SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz die neue Gender-Budgeting-Beilage zum Doppelbudget 2027/28. Die neue Beilage mache die Gleichstellungswirkungen staatlicher Maßnahmen künftig noch sichtbarer und nachvollziehbarer und sei ein wichtiger Erfolg von SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitne, so Schatz. ****

Die SPÖ-Frauensprecherin verweist darauf, dass Frauen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeit leisten, weniger verdienen und häufiger in Teilzeit beschäftigt sind. „Diese Unterschiede prägen den Alltag vieler Frauen. Deshalb müssen staatliche Maßnahmen immer auch darauf geprüft werden, ob sie bestehende Ungleichheiten abbauen oder unbeabsichtigt verstärken“, so Schatz.

Besonders positiv bewertet Schatz, dass Gleichstellungsperspektiven künftig in allen Politikbereichen stärker sichtbar gemacht werden sollen: „Es geht nicht darum, getrennte Budgets für Frauen und Männer zu erstellen. Es geht darum, öffentliche Mittel so einzusetzen, dass Frauen und Männer gleichermaßen von staatlichen Leistungen profitieren können.“

Die neue Beilage sei ein wichtiger Beitrag zu mehr Transparenz und einer besseren Bewertung der Auswirkungen politischer Maßnahmen. „Gleichstellung muss in allen Politikfeldern mitgedacht werden, vom Arbeitsmarkt über Bildung bis hin zu Pflege und Betreuung. Je besser wir die Auswirkungen von Budgetentscheidungen sichtbar machen, desto gezielter können wir bestehende Ungleichheiten abbauen“, betont Schatz abschließend. (Schluss) eg/lw