  • 25.06.2026, 11:11:32
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FPÖ - Nepp/Resch: Tausende Wiener ohne Warmwasser – FPÖ verlangt Aufklärung und Entschädigung

Wien (OTS) - 

Seit heute sind tausende Wiener in Teilen Penzings und Ottakrings mehrere Tage ohne Warmwasser. Für FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und FPÖ-Energiesprecher LAbg. Klemens Resch ist das ein Armutszeugnis für die Wiener Stadtregierung.

„Tagelang kein Warmwasser und als Lösung werden Duschcontainer aufgestellt. Das ist kein Infrastrukturkonzept, sondern eine Kapitulationserklärung. Gerade bei der Grundversorgung zeigt sich, wie schlecht diese Stadt mittlerweile gemanagt wird“, kritisieren Nepp und Resch.

Die FPÖ hat dazu bereits eine umfangreiche Anfrage an Stadträtin Ulli Sima eingebracht. „Wir wollen wissen, wie viele Haushalte, Menschen und Betriebe tatsächlich betroffen sind, welche Alternativen zu der mehrtägigen Abschaltung geprüft wurden und welche Lehren Wien Energie daraus zieht. Selbstverständlich begrüßen wir, dass kritische Einrichtungen versorgt werden. Umso mehr muss offengelegt werden, welche Möglichkeiten geprüft wurden, um auch die Belastung für tausende Haushalte und Betriebe zu reduzieren“, betonen Nepp und Resch.

Zudem fordert die FPÖ eine Entschädigung für alle Betroffenen. „Wer tagelang für eine Leistung bezahlt, die nicht erbracht wird, hat Anspruch auf eine angemessene Gutschrift. Genau das fordern wir mit unserem Beschlussantrag“, so Nepp und Resch abschließend.

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