FPÖ – Schnedlitz: „Stocker im Luxus-Rausch, während Volk unter Teuerung ächzt!“

Wien (OTS) -

Für Empörung bei FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz sorgt aktuell die Reise von ÖVP-Kanzler Stocker zur Fußball-WM in die USA mit einer großen Entourage von zehn Mitarbeitern. „Das allein ist schon ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler, aber Stocker setzt dem Ganzen noch eins drauf und stieg mit seinem Gefolge in einem Luxushotel ab, in dem pro Nacht bis zu 860 Euro von der Bevölkerung zu berappen sind. Diese Unverfrorenheit muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Für eine einzige Übernachtung schmeißt der Kanzler fast so viel Geld aus, wie ein durchschnittlicher Österreicher, der durch das Regierungsversagen ohnehin kaum mehr über die Runden kommt, an Wohnkosten für ein ganzes Monat aufwenden muss!“, kritisierte Schnedlitz und kündigte dazu eine umfassende parlamentarische Anfrage an den Bundeskanzler an, in der er eine komplette Reisekostenabrechnung fordert: „Wie jedes Unternehmen muss Stocker alle Kosten lückenlos offenlegen. In dieser Anfrage werden wir ihm genau auf den Zahn fühlen, ob vielleicht auch noch teure Suiten oder sonstige Luxusleistungen den Steuerzahlern umgehängt werden. Sollte er diese Offenlegung verweigern, wird das ein weiteres parlamentarisches Nachspiel haben!“

Für den FPÖ-Generalsekretär sei dieser Vorfall ein weiterer Beweis für den völligen Realitätsverlust der Regierung. „Stocker, Babler, Meinl-Reisinger und Co spüren sich nicht mehr. Diese schamlose Verschwendungssucht ist symptomatisch für das gesamte System der Verlierer-Ampel. Einerseits schnürt man ein Belastungspaket nach dem anderen, erhöht die Steuern und kürzt bei der eigenen Bevölkerung, andererseits scheint für die eigene Prunksucht kein Geld zu teuer. Diese Zustände erinnern immer mehr an die Endphase Roms, wo eine abgehobene Elite auf Kosten des Volkes feierte, während das Reich ins Chaos stürzte und zerfiel. ÖVP-Kanzler Stocker und seine Entourage beweisen einmal mehr, dass sie jeden Bezug zur Lebensrealität der Österreicher verloren haben“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär.

Die Verlierer-Koalition „predigt Wasser und trinkt selbst den teuersten Champagner“. Mit jedem Tag, den diese Regierung im Amt sei, werde der Graben zwischen der politischen Kaste und der hart arbeitenden Bevölkerung tiefer: „Es ist höchste Zeit, dass diese dekadente Systemtruppe endlich abtritt und der Bevölkerung die Möglichkeit für einen echten Befreiungsschlag bei Neuwahlen gibt. Denn mit einer FPÖ-geführten Bundesregierung und einem Volkskanzler Herbert Kickl wird diesem System der Gier, der Prunk- und Verschwendungssucht der Stecker gezogen, damit wieder Gerechtigkeit für die Österreicher einkehrt! Politiker haben dem Volk zu dienen und nicht auf dessen Kosten Luxusreisen zu absolvieren!“