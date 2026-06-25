Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Grüner Plan gegen Hitze in der Stadt

Wien (OTS) -

Österreich wird gerade von einer außergewöhnlich frühen und sehr langen Hitzewelle geplagt mit Temperaturen bis zu 38 Grad in den kommenden Tagen. Besonders schlimm ist die Situation in Wien, wo sich in der Nacht der Beton kaum mehr abkühlt. Die anhaltende Hitze gefährdet die Gesundheit der Menschen. Der rot-pinken Stadtregierung fehlt ein ambitionierter Plan, um die Stadt wirksam abzukühlen. Während Kinder und Lehrkräfte bei bis zu 37 Grad in den Klassenzimmern sitzen, schaffen es viele ältere Menschen aufgrund der extremen Hitze in den Straßen kaum, von ihren Wohnungen in gekühlte Räume zu gelangen. Die Belastung in Gemeindewohnungen, Spitälern und Pfegeeinrichtungen ist aufgrund fehlender Sanierungen enorm; gleichzeitig fehlen zehntausende Bäume für eine wirksame Abkühlung.



„Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass die Wienerinnen und Wiener nicht länger warten können. Wien braucht endlich einen mutigen Plan gegen die Hitze. Die rot-pinke Stadtregierung setzt lediglich auf einzelne Maßnahmen, der großer Wurf fehlt. Das ist angesichts der zunehmend dramatischen Hitzebelastung in der Stadt einfach nicht genug“, so Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien.



„Die Menschen in Wien sind nicht alle gleich von der Hitze betroffen. Die Wiener Stadtregierung muss vor allem jene schützen, die der Hitze am meisten ausgeliefert sind – Menschen mit geringerem Einkommen, Kinder, Jugendliche, ältere oder kranke Menschen. Die öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Spitäler, Öffis und auch dicht bebaute Gebiete, die sich stark aufheizen, müssen endlich klimafit werden“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien



Die gesundheitlichen Folgen extremer Hitze reichen von Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen bis hin zu Kreislaufversagen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Laut AGES-Hitze-Mortalitätsmonitoring starben 2024 – dem bisher heißesten Jahr der Messgeschichte – österreichweit 989 Menschen an den Folgen von Hitze - doppelt so viele wie im Straßenverkehr.



Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass es endlich ambitionierte und konsequente Maßnahmen gegen die Hitze braucht. Der Grüne Hitzeplan auf 2 Ebenen:



1. Plan für kühlere Innenräume:

Kühle Wohnungen statt Hitzefallen: Mit den zunehmenden Hitzewellen wird Kühlung in den Wohnungen zur dringenden Notwendigkeit. Deshalb braucht es neben einer massiven Erhöhung der Förderung für Außenjalousien planvolle und energieeffiziente Lösungen wie Bauteilaktivierung und Fernkälte als Standard bei Neubauten und Sanierungen.



Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen abkühlen: Es braucht ausreichend gekühlte Aufenthalts-, Arbeits- und Ruheräume, wirksame Beschattung und mehr Begrünung in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen. Moderne und energieeffiziente Kühlsysteme sowie eine ausreichende Trinkwasserversorgung müssen ebenso selbstverständlich sein wie Hitzeschutzpläne.



Kühle Schulen und Kindergärten: Fast 90 Prozent der Schüler:innen und Lehrkräfte empfinden Hitze in Schulen als Belastung. Es braucht funktionierende Außenjalousien, mehr Begrünung auf Schulhöfen und an Gebäuden, thermische Sanierung sowie klimafitte Neubauten. Wo es technisch möglich ist, soll außerdem Bauteilaktivierung zur energieeffizienten Kühlung eingesetzt werden. Eine einfache Lösung ist eine Regelung, die konsequentes nächtliches Querlüften ermöglicht.



2. Plan für Abkühlung des öffentlichen Raums:

Mehr Bäume, mehr Schatten, mehr Grün: Wien soll bis 2030 100.000 zusätzliche Bäume pflanzen. Damit würde sich der heutige Straßenbaumbestand verdoppeln. Bestehende Bäume müssen auch besser geschützt werden – mit einem Monitoring des Gesundheits-zustands der Bäume, mehr Bewässerungskapazitäten und zusätzliche Gießfahrzeuge.



Mehr Geld für Klimaanpassung in den Bezirken: Wien hat 2025 12 Millionen Euro an Ausgleichsabgaben für Baumfällungen eingenommen. Dieses Geld soll den Verlust von Bäumen ausgleichen und für Neupflanzungen verwendet werden, fließt jedoch ins Generalbudget der Stadt. Diese Einnahmen sollen künftig direkt den Bezirken zur Verfügung stehen, die das Geld für Begrünung und Baumpflanzungen dringend brauchen.



Frischluftschneisen schützen : Kaltluftströme und Frischluftkorridore spielen eine zentrale Rolle für die nächtliche Abkühlung - wie etwa die Renaturierung des Wienflusses, die "Wienflussoase", wie von den Grünen Wien schon vorgeschlagen. Trotzdem werden sie bei Stadtentwicklungsprojekten und Umwidmungen nicht ausreichend berücksichtigt. Bei größeren Bauvorhaben soll deshalb verpflichtend untersucht werden, welche Auswirkungen Bebauung, Versiegelung oder höhere Gebäude auf die Entstehung von Hitzeinseln haben.



Kühle Öffis für alle: In Hitzeperioden sollen nur mehr klimatisierte Fahrzeuge im Einsatz sein und ältere Garnituren rasch nachgerüstet werden. Gleichzeitig braucht es mehr Hitzeschutz an Haltestellen und Umsteigeknoten – durch Beschattung, Begrünung, Bäume, Entsiegelung und Trinkbrunnen.



Wasser für die Lobau: Die Lobau ist einer der wichtigsten Naturräume Wiens und ist zentral für Stadtklima, Biodiversität und Naherholung. Sinkende Wasserstände und zunehmende Trockenheit setzen dem Auengebiet immer stärker zu. Um die ökologische Funktionsfähigkeit der Lobau langfristig zu sichern, braucht es rasch Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushalts.