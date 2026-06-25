  • 25.06.2026, 10:22:32
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FJ-Sommer/FPÖ-Fiedler: „Sensationeller Start der Berufsschultour in Amstetten!"

Hotdogs und blauer Kraftstoff für über 150 Berufsschüler

Amstetten, St. Pölten (OTS) - 

Bei traumhaftem Sommerwetter begann am Mittwoch, 24. Juni 2026, die Freiheitliche Berufsschultour „Lehre. Leistung. Heimat." bei der Landesberufsschule in Amstetten. „Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft. Unser Nachwuchs verdient echte Anerkennung und Unterstützung“, freute sich FJ-Landesobmann Michael Sommer über den gelungenen ersten Stopp in Amstetten. Dabei kam der FJ-Chef gehörig ins Schwitzen: Über 150 Hotdogs und blaue Kraftstoff-Drinks wurden verteilt.

„In den zahlreichen Gesprächen zeigte sich einmal mehr, dass sich unsere Berufsschüler echte Wertschätzung sowie eine Aufwertung ihrer Ausbildung und ihres Berufes wünschen und vor allem verdienen. Dafür werden wir Freiheitliche uns mit aller Kraft einsetzen“, versprechen FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler und Michael Sommer weiterhin vollen Einsatz für unsere Lehrlinge.

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