  • 25.06.2026, 10:10:32
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ASFINAG: Ferienbeginn in Deutschland und Formel 1 in Spielberg sorgen für erste Sommer-Reisewelle

Ab Freitag starker Reiseverkehr auf Transitrouten; Zehntausende Fans bei Grand Prix von Österreich

Wien (OTS) - 

Das kommende Wochenende wird die erste große Reisewelle durch Österreich bringen. In den drei deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie in Tschechien, Polen und Ungarn beginnen die Sommerferien. Spürbar wird das vor allem auf den klassischen Transitrouten wie A 9 Pyhrn-,
A 10 Tauern- und A 13 Brennerautobahn sein.

Dazu kommen zehntausende Fans, die den Grand Prix von Österreich von 26. bis 28. Juni in Spielberg live erleben wollen. Sowohl auf der A 9 als auch auf der S 36 Murtal Schnellstraße ist ab Freitagvormittag mit Verzögerungen zu rechnen. Staus sind am Sonntag, den 28. Juni, zu erwarten, wenn nach Ende des Rennens um 17 Uhr zehntausende Fans zeitgleich die Rückreise antreten werden.

ASFINAG-Motorradstaffel im Einsatz

Die ASFINAG wird am Rennwochenende mit mehr Personal und auch wieder mit der bewährten Motorradstaffel im Einsatz sein, um bei Pannen schneller helfen oder bei Unfällen rasch zur Stelle sein zu können. Vier Mitarbeiter, je zwei aus der Autobahnmeisterei Knittelfeld und Bruck/Mur, werden extra für diesen Sondereinsatz abgestellt.

Im Bereich der Baustelle Leoben steht für den Fall der Fälle auch ein Abschleppfahrzeug bereit, um die Strecke bei Pannen oder Unfällen schneller wieder freizubekommen.

Wichtig: Am Wochenende verschärft sich die Hitzewelle mit 30 bis 39 Grad, in den westlichen und alpinen Regionen können nachmittags stellenweise kräftige Gewitter entstehen. Die ASFINAG appelliert, ausreichend Wasser im Fahrzeug mitzunehmen und bei Starkregen die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen.

Tipp: Wir empfehlen vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.
Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust findet man auch unter asfinag.at/reisezeiten

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
Telefon: +436646010813827
E-Mail: [email protected]
Website: https://asfinag.at

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