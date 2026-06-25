Generalinstandsetzung der Brücke über den Stickelbergbach bei Hollenthon

St. Pölten (OTS) -

Die Brücke über den Stickelbergbach im Zuge der L 4101 im Gemeindegebiet von Hollenthon wird einer Generalinstandsetzung unterzogen. Sämtliche Bauarbeiten werden von der Brückenmeisterei Neunkirchen von Ende Mai bis Mitte Juli ausgeführt. Der Verkehr wird dabei halbseitig über die Brücke geführt. Die Gesamtkosten von rund 60.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Landesstraße L 4101 quert in Stickelberg bei Hollenthon den Stickelbergbach mit einem sechs Meter breiten und fünf Meter langen Brückenobjekt. Um weitere Schäden zu vermeiden und alle Sicherheitseinrichtungen auf den heutigen Stand zu bringen, hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Brücke – bei der es sich um ein Stahlbetontragwerk handelt – einer Generalinstandsetzung inklusive Tragwerkstausch zu unterziehen.

Die Randbalken, die Fahrbahn und das Tragwerk wurden unter halbseitiger Verkehrsführung abgebrochen. Anschließend wurden die von der Brückenmeisterei Neunkirchen hergestellten Fertigteile versetzt und aufbetoniert. Zurzeit werden die Randbalken hergestellt und die neue bituminöse Tragschicht asphaltiert. Das Versetzen des Geländers wird Ende Juli erfolgen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]