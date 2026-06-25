  • 25.06.2026, 09:30:03
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Tierisch Gut: Das Tierschutzmagazin der Stadt Wien mit vielen Infos für den Sommer

Wien (OTS) - 

Die Sommerausgabe des kostenlosen Tierschutzmagazins Tierisch Gut steht ganz im Zeichen der Tiere in der warmen Jahreszeit: Warum das Fell des Hundes seine Gesundheit widerspiegelt und warum nicht jede Wiese ein Paradies für Pferde ist, wird im neuen Heft beantwortet. Im ausführlichen Kids-Teil wird erklärt, warum Katzen mit gefalteten Ohren oder haarlose Hunde und Katzen leiden. Auch der richtige Umgang mit Tiervideos in den sozialen Medien wird, kindgerecht aufbereitet, vermittelt.

Aber auch Infos aus der Stadt kommen nicht zu kurz: Der Bogen spannt sich vom größten Renaturierungsprojekt Wiens in Breitenlee, über Klima-Allianzen mit Wiener Unternehmen bis hin zum neuen Leben für gebrauchte Pflastersteine.

Neugierig geworden? Die aktuelle Ausgabe des Magazins „Tierisch Gut“ finden Sie online unter https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/haustiere/tierisch-gut/

Das Magazin erscheint 4 Mal pro Jahr. Die gedruckte Ausgabe oder ein elektronisches Abo können per E-Mail an [email protected], telefonisch unter 01 4000 8060 kostenlos bestellt werden.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Eva-Maria Persy
Tierschutzombudsstelle Wien
Tel.: 01 3180076 75071
E-Mail: [email protected]

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: [email protected]

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