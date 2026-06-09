Kindergarten Emmersdorf wird Naturpark-Kindergarten

St. Pölten (OTS) -

Der Kindergarten Emmersdorf erhielt das Prädikat Naturpark-Kindergarten und setzt in Zukunft den Fokus auf Natur und Nachhaltigkeit. Die Urkunde wurde im Rahmen des Kindergartenfests überreicht.

Am 3. Juni 2026 wurde dem Kindergarten Emmersdorf im Rahmen einer liebevoll gestalteten Feier das Prädikat „Naturpark-Kindergarten“ verliehen. Die Kinder sangen unter Anleitung der engagierten Pädagoginnen ein Naturparklied, überreichten den Ehrengästen selbstgestalteten Geschenke mit Natur- und Regionsbezug und erklärten eindrucksvoll, warum sie Naturpark-Kindergarten werden möchten.

Vorangegangen waren die einstimmigen Beschlüsse des Kindergartenteams, der Gemeinde Emmersdorf und des Naturparks Jauerling-Wachau. Das Prädikat steht für eine enge Verbundenheit des Kindergartens mit der Natur und dem Naturpark. Der Kindergarten Emmersdorf ist der zweite Kindergarten im Naturpark Jauerling-Wachau, der diese Auszeichnung erhält. Gemeinsam mit den insgesamt acht Naturpark-Schulen rund um den Jauerling und dem Naturpark-Kindergarten Raxendorf-Heiligenblut setzt der Kindergarten Emmersdorf ein starkes Zeichen dafür, die Themen Naturschutz, biologische Vielfalt und Nachhaltigkeit dauerhaft in den Kindergartenalltag zu integrieren – in enger Verbindung mit dem Naturpark und darüber hinaus.

„Wenn Kinder schon im Kindergartenalter die Natur vor ihrer Haustür entdecken dürfen, entsteht eine wichtige Grundlage für einen achtsamen Umgang mit unserer Umwelt. Solche unmittelbaren Naturerlebnisse sind daher auch für den Naturschutz von großer Bedeutung. Ich wünsche den Kindern viele schöne und prägende Erfahrungen und danke den Pädagoginnen sowie dem Naturpark herzlich für ihr engagiertes Wirken“, erklärte Landesrätin Susanne Rosenkranz.

„Wir sind sehr stolz, dass der Kindergarten Emmersdorf als zweiter Kindergarten in der Region unsere Naturpark-Familie bereichert und ein starkes Zeichen für die Bildungsarbeit setzt. Der Naturpark bietet den Kindern viel Raum zum Entdecken, Staunen und Wachsen – und zahlreiche Möglichkeiten, eine enge Verbindung zur Natur aufzubauen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit zwischen Naturparkteam, Pädagoginnen und Kindern“, betont Georg Ertl, Bürgermeister von Emmersdorf und stellvertretender Naturpark-Obmann.

„Die Auszeichnung als Naturparkkindergarten ist für uns eine große Freude und zugleich eine Bestätigung unserer pädagogischen Arbeit. Unser Ziel ist es, den Kindern eine tiefe Verbundenheit zur Natur mitzugeben. Denn wer die Natur kennt und schätzt, wird sie auch schützen. Diese Haltung möchten wir von klein auf stärken. Kinder entdecken die Welt mit allen Sinnen und die Natur ist dafür der beste Lernraum. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Kindern Werte wie Achtsamkeit, Neugier und Verantwortung für unsere Umwelt mitzugeben“, so Kindergartenleiterin Bettina Müller.

Weitere Informationen: Naturpark Jauerling-Wachau, Mathilde Stallegger, [email protected], 02712 20332