Termine am 10. Juni in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.30 Uhr, Pressekonferenz zu Spitzenmedizin im neuen Pavillon 21 der Klinik Hietzing mit u.a. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Generaldirektorin-Stv. Herwig Wetzlinger (13., Klinik Hietzing, Pavillon 21, Wolkersbergenstraße 1)

11.00 Uhr, Pressekonferenz am 75. Österreichischen Städtetag in Leoben mit Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Gastgeber Bürgermeister Kurt Wallner, Susanne Kaltenegger, Bürgermeisterin von Bruck/Mur, und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger (8700 Leoben, Live Congress Leoben, Josef-Graf-Gasse 4-6) (Schluss) red

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